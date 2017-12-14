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    Месси – властям здравоохранения Бразилии: «Мы здесь уже три дня, почему вы не приехали раньше?»

    Как уже сообщалось ранее, матч отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины прерван.

    Власти Бразилии прервали матч из-за четырех игроков в заявке аргентинской команды, которые попали в страну из Англии, нарушив правила карантина. Все прибывающие из Великобритании в Бразилию должны пройти 14-дневный карантин.

    «Мы находимся здесь уже три дня, почему вы не приехали раньше?» – сказал Месси одному из сотрудников здравоохранения Бразилии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC Sport

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    05.09.2021 22:57
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3369

      general.lizyukov 12 минут назад

      А когда вы все в больничку с ковидом заедете - что запоешь?

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