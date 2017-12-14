Месси – властям здравоохранения Бразилии: «Мы здесь уже три дня, почему вы не приехали раньше?»

Как уже сообщалось ранее, матч отборочного этапа ЧМ-2022 между сборными Бразилии и Аргентины прерван.

Власти Бразилии прервали матч из-за четырех игроков в заявке аргентинской команды, которые попали в страну из Англии, нарушив правила карантина. Все прибывающие из Великобритании в Бразилию должны пройти 14-дневный карантин.

«Мы находимся здесь уже три дня, почему вы не приехали раньше?» – сказал Месси одному из сотрудников здравоохранения Бразилии.