Сын Роналду переходит в академию «Манчестер Юнайтед». В «Ювентусе»-U9 он делал в среднем 3 результативных действия за матч

Криштиану Роналду-младший вслед за отцом переходит в «Манчестер Юнайтед», где будет заниматься в клубной академии. До этого португалец выступал за детскую команду «Ювентуса».
За 23 матча за «Ювентус»-U9 Роналду-младший забил 58 голов и сделал 17 результативных пасов.
- Криштиану Роналду-младший родился в 2010 году, когда его отец выступал за «Реал».
- Семья Роналду уже прилетела в Манчестер.
- За Роналду-старшего англичане заплатили «Ювентусу» 15 миллионов евро.
Источник: твиттер International Champions Cup