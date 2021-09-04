Сын Роналду переходит в академию «Манчестер Юнайтед». В «Ювентусе»-U9 он делал в среднем 3 результативных действия за матч

Криштиану Роналду-младший вслед за отцом переходит в «Манчестер Юнайтед», где будет заниматься в клубной академии. До этого португалец выступал за детскую команду «Ювентуса».

За 23 матча за «Ювентус»-U9 Роналду-младший забил 58 голов и сделал 17 результативных пасов.