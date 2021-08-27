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  • Николич – о жеребьевке ЛЕ: «Локомотиву» попалась группа уровня Лиги чемпионов»

Николич – о жеребьевке ЛЕ: «Локомотиву» попалась группа уровня Лиги чемпионов»

27 августа 2021, 16:41
6

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

«Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов. У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне.

Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче», – сказал Николич.

Источник: Sport24
Лига Европы Локомотив Марсель Лацио Галатасарай Николич Марко
Комментарии (6)
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Loko_Roma
1630072978
По сути так и есть, хотя марсель невпорядке
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Боцман59rus
1630073992
- подскажите лысому, что команды уровня ЛЧ, уже играют в ЛЧ. Это же как дваждыДва, кули тут мудрить)))
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фанат джигурды
1630074998
Соперники хорошие, а вот у Лысому надо решать другую проблему- у него почти всегда на игру отсутствует план Б!!!
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Дедуктор
1630076205
Николич - сам тренер уровня Лиги чемпионов. В прошлом сезоне (когда еще и не освоился толком в Локо) очень достойно себя показал. В этом сезоне пора выигрывать группу. А выиграть такую группу - это будет сильно!
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Mister_Tomsk
1630080792
Ну если будет такой же бой, как в прошлом году, то шансы есть. а вот спартак... походу тютю везде нынче.
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fhnv
1630085415
Удачи Николич
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