Николич – о жеребьевке ЛЕ: «Локомотиву» попалась группа уровня Лиги чемпионов»

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

Москвичи попали в квартет E.

Соперники – «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай».

«Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов. У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне.

Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче», – сказал Николич.