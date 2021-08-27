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    Николич – о жеребьевке ЛЕ: «Локомотиву» попалась группа уровня Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Локомотива» Марко Николич отреагировал на результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

    «Я счастлив, что нам попались такие сильные соперники в группе Лиги Европы. Команды очень серьезные, это группа уровня Лиги чемпионов. У нас будет возможность проверить себя, посмотреть, на что мы способны на этом уровне.

    Посмотрим, как мы завершим трансферное окно, но будем ставить задачу набирать очки и биться в каждом матче», – сказал Николич.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:41
    Комментарии7
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      Рейтинг: +2335

      Mister_Tomsk 13 минут назад

      Ну если будет такой же бой, как в прошлом году, то шансы есть. а вот спартак... походу тютю везде нынче.

      0
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      Рейтинг: -1338

      Вот оно чё Михалыч 38 минут назад

      Постой, Паровоз, не стучите, колеса.
      Есть время взглянуть судьбе в глаза.
      Пока еще не поздно нам сделать остановку,
      Николич , нажми на тормоза.----------
      Приехали....Станция Вылезайка )))

      0
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      Рейтинг: +8886

      Cleaner 1 час назад

      Отмазу Николич готовит! Группа сильная попалась, потому и НЕ СМОГЛИ МЫ...)

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      Рейтинг: +3133

      Дедуктор 1 час назад

      Николич - сам тренер уровня Лиги чемпионов. В прошлом сезоне (когда еще и не освоился толком в Локо) очень достойно себя показал. В этом сезоне пора выигрывать группу. А выиграть такую группу - это будет сильно!

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      Рейтинг: +1831

      фанат джигурды 1 час назад

      Соперники хорошие, а вот у Лысому надо решать другую проблему- у него почти всегда на игру отсутствует план Б!!!

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      Рейтинг: +24779

      Боцман59rus 2 часа назад

      - подскажите лысому, что команды уровня ЛЧ, уже играют в ЛЧ.
      Это же как дваждыДва, кули тут мудрить)))

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      Рейтинг: +942

      Loko_Roma 2 часа назад

      По сути так и есть, хотя марсель невпорядке

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