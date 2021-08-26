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«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Астон Виллой» и другие результаты жеребьевки Кубка лиги

26 августа 2021, 08:32

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги. Матчи этой стадии турнира пройдут на неделе, начинающейся с 20 сентября.

«Куинз Парк Рейнджерс» – «Эвертон»

«Престон» – «Челтенхэм»

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

«Фулхэм» – «Лидс»

«Брентфорд» – «Олдхэм»

«Уотфорд» – «Сток Сити»

«Челси» – «Астон Вилла»

«Уиган» – «Сандерленд»

«Норвич» – «Ливерпуль»

«Бернли» – «Рочдейл»

«Арсенал» – «Уимблдон»

«Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон»

«Манчестер Сити» – «Уикомб»

«Миллуолл» – «Лестер»

«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»

«Брайтон» – «Суонси»

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Источник: Твиттер Кубка английской лиги
Англия. Кубок лиги Эвертон Манчестер Юнайтед Вест Хэм Лидс Челси Астон Вилла Ливерпуль Арсенал Саутгемптон Манчестер Сити Лестер Вулверхэмптон Тоттенхэм
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