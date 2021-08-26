«МЮ» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Астон Виллой» и другие результаты жеребьевки Кубка лиги

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги. Матчи этой стадии турнира пройдут на неделе, начинающейся с 20 сентября.
«Куинз Парк Рейнджерс» – «Эвертон»
«Престон» – «Челтенхэм»
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»
«Фулхэм» – «Лидс»
«Брентфорд» – «Олдхэм»
«Уотфорд» – «Сток Сити»
«Челси» – «Астон Вилла»
«Уиган» – «Сандерленд»
«Норвич» – «Ливерпуль»
«Бернли» – «Рочдейл»
«Арсенал» – «Уимблдон»
«Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон»
«Манчестер Сити» – «Уикомб»
«Миллуолл» – «Лестер»
«Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»
«Брайтон» – «Суонси»
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Источник: Твиттер Кубка английской лиги