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    «МЮ» сыграет с «Вест Хэмом», «Челси» – с «Астон Виллой» и другие результаты жеребьевки Кубка лиги

    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка английской лиги. Матчи этой стадии турнира пройдут на неделе, начинающейся с 20 сентября.

    «Куинз Парк Рейнджерс» – «Эвертон»

    «Престон» – «Челтенхэм»

    «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм»

    «Фулхэм» – «Лидс»

    «Брентфорд» – «Олдхэм»

    «Уотфорд» – «Сток Сити»

    «Челси» – «Астон Вилла»

    «Уиган» – «Сандерленд»

    «Норвич» – «Ливерпуль»

    «Бернли» – «Рочдейл»

    «Арсенал» – «Уимблдон»

    «Шеффилд Юнайтед» – «Саутгемптон»

    «Манчестер Сити» – «Уикомб»

    «Миллуолл» – «Лестер»

    «Вулверхэмптон» – «Тоттенхэм»

    «Брайтон» – «Суонси»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Кубка английской лиги

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