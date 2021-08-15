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    Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» на шесть лет. Он хочет быть главной звездой клуба

    Нападающий Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о новом контракте, пишет Marca.

    По информации источника, парижане предлагали игроку продлить соглашение на шесть лет с повышением зарплаты до уровня Неймара, но тот ответил отказом.

    22-летний француз хочет быть главной звездой клуба, поэтому намерен уйти в мадридский «Реал».

    Ожидается, что сегодня, 16 августа, Мбаппе сделает заявление о своем будущем.

    • Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
    • «Реал» готов предложить за него 120 миллионов евро.
    • Французский клуб может заменить Мбаппе на Криштиану Роналду.

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    Источник: Marca

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