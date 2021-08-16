Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» на шесть лет. Он хочет быть главной звездой клуба

Нападающий Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о новом контракте, пишет Marca.

По информации источника, парижане предлагали игроку продлить соглашение на шесть лет с повышением зарплаты до уровня Неймара, но тот ответил отказом.

22-летний француз хочет быть главной звездой клуба, поэтому намерен уйти в мадридский «Реал».

Ожидается, что сегодня, 16 августа, Мбаппе сделает заявление о своем будущем.