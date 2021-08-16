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  • Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» на шесть лет. Он хочет быть главной звездой клуба

Marca: Мбаппе отказался продлевать контракт с «ПСЖ» на шесть лет. Он хочет быть главной звездой клуба

16 августа 2021, 08:21
20

Нападающий Килиан Мбаппе отклонил очередное предложение «ПСЖ» о новом контракте, пишет Marca.

По информации источника, парижане предлагали игроку продлить соглашение на шесть лет с повышением зарплаты до уровня Неймара, но тот ответил отказом.

22-летний француз хочет быть главной звездой клуба, поэтому намерен уйти в мадридский «Реал».

Ожидается, что сегодня, 16 августа, Мбаппе сделает заявление о своем будущем.

  • Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает в июне 2022 года.
  • «Реал» готов предложить за него 120 миллионов евро.
  • Французский клуб может заменить Мбаппе на Криштиану Роналду.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Реал Мбаппе Килиан
Комментарии (20)
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Октавиус
1629093145
поддерживаю Килиана. Месси конечно легенда, но с чего вдруг он, не сыграв ни одного матча, стал центром вселенной в ПСЖ. С таким отношением незачем оставаться
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ilichkadr
1629093795
"хочет быть главной звездой клуба, поэтому намерен уйти в мадридский «Реал»" Килиан, приходи к нам в Урал, Ахмат или на худой конец в Химки - однозначно будешь главной звездой клуба и его окрестностей.
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Alex Y
1629095239
Что в Реале больше звезд нет)
Ответить
TERMIK2142
1629095544
Ути пути звездочку обидели. Злого дядю Месси привели)))
Ответить
Romio-xxx
1629096016
Я так и предполагал, что после прихода Месси там примерно такое и начнется)))
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lNeTl
1629097025
Дурачек,Месси ещё пару лет поиграет и уйдет на покой.
Ответить
111ax
1629098595
а кто мешает, все в его руках/ногах
Ответить
Plyash
1629103933
Как и ожидалось,появление Месси его не особо вдохновило.Это и не хорошо и не плохо,просто это жизнь.Удачи им всем,они просто хорошие спортсмены,каждый со своим самолюбием.
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dim29
1629115973
Ну а что такого,в хорошем смысле ,,эгоизм,, ,он знает,что он крут,имеет право,лишь-бы из реальности не выпал,как Балотелли в своё время.
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jek718875
1629117373
Интересно было бы посмотреть на него в НН у КЕРЖАКОВА
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