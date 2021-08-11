Лукаку прибыл в Лондон для подписания контракта с «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прилетел в Лондон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний бельгиец в ближайшее время должен подписать контракт с «Челси». Ранее он прошел медосмотр для лондонского клуба в Милане.

Сумма трансфера составит 115 миллионов евро.

Сам футболист будет зарабатывать в лондонском клубе 12 миллионов евро в год после вычета налогов.

В прошлом сезоне бельгиец забил 30 голов и сделал 10 ассистов в 44 матчах.

Лукаку уже выступал за «Челси» с 2011 по 2014 год.