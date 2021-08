Лукаку прибыл в Лондон для подписания контракта с «Челси»

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку прилетел в Лондон.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 28-летний бельгиец в ближайшее время должен подписать контракт с «Челси». Ранее он прошел медосмотр для лондонского клуба в Милане.

Сумма трансфера составит 115 миллионов евро.

Romelu Lukaku has just landed at Biggin Hill airport some minutes ago. This video is real and confirmed, Romelu is now in London to complete his move to Chelsea. #CFC[chelseapulse] pic.twitter.com/ZkofTTrT3y