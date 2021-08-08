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Карпин: «Может, встречусь с Дзюбой, а может, нет»

8 августа 2021, 01:43
18

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не знает, будет ли встречаться с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Они вместе работали в «Спартаке».

«Конечно, после прекращения совмещения стало проще, хотя бы в физическом плане. Я встречаюсь с теми, кто был на Евро.

С Дзюбой? Посмотрим, может быть, а может, нет. Телефонного разговора с Дзюбой тоже не было», – сообщил тренер.

Карпин встретился с несколькими игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Зенит Дзюба Артем Карпин Валерий
Комментарии (18)
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Fusballer
1628376064
С Дзюбой только Азмун готов встречаться.
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Dr.Metal
1628382174
Не нужен он сборной. Полено
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spam2009
1628404102
Валера, не надо он тебя плохому научит)))
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polt
1628405376
На данный момент Дзюба далеко не в форме и наберет ли ее к играм сборной, большой вопрос. Под вопросом и вызов в сборную, я думаю.
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Garrincha58
1628405432
а что с ним встречаться от этого он лучше играть не станет он всё ещё страдает от увольнения Черчесова только при нём он мог быть уверен как бы он не играл всё равно будет капитаном сборной
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aubergine
1628409778
Ну нормальный вариант для Валеры встретиться с дзюбой и сказать "Артёмка, пнх".
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zra78
1628410886
Нападение абсолютно новое надо ,в место этих трёх тополей...
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TERMIK2142
1628412657
Руку жать брезгует сто процентов))) Не будет встречи)
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Hektor 84
1628420762
А чего с ним встречаться? 3 игры 0 голов. И это статистика нападающего и капитана сборной? Главное Валера руку не подавай дрочеру.
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FС Spаrtак
1628431345
зачем сборной это бревно
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