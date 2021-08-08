Карпин: «Может, встречусь с Дзюбой, а может, нет»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не знает, будет ли встречаться с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Они вместе работали в «Спартаке».

«Конечно, после прекращения совмещения стало проще, хотя бы в физическом плане. Я встречаюсь с теми, кто был на Евро.

С Дзюбой? Посмотрим, может быть, а может, нет. Телефонного разговора с Дзюбой тоже не было», – сообщил тренер.

При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.

Дзюба был капитаном сборной. 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.

Карпин на этой неделе покинул «Ростов».

Карпин встретился с несколькими игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»