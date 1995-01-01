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    Карпин: «Может, встречусь с Дзюбой, а может, нет»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин не знает, будет ли встречаться с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Они вместе работали в «Спартаке».

    «Конечно, после прекращения совмещения стало проще, хотя бы в физическом плане. Я встречаюсь с теми, кто был на Евро.

    С Дзюбой? Посмотрим, может быть, а может, нет. Телефонного разговора с Дзюбой тоже не было», – сообщил тренер.

    Карпин встретился с несколькими игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1288

      tarasofka 11 минут назад

      ну так позвони, проблем-то. ему в сборной остался всего 1 гол до статуса лучшего бомбардира. дай забить. а дальше уже как пойдёт. в клубе в этом сезоне он не блистает, так что место может и потерять, пойдёт в ростов/урал/куда-то ещё.

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      Рейтинг: +6251

      Fusballer 16 минут назад

      С Дзюбой только Азмун готов встречаться.

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