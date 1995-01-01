Карпин: «Может, встречусь с Дзюбой, а может, нет»

ну так позвони, проблем-то. ему в сборной остался всего 1 гол до статуса лучшего бомбардира. дай забить. а дальше уже как пойдёт. в клубе в этом сезоне он не блистает, так что место может и потерять, пойдёт в ростов/урал/куда-то ещё.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не знает, будет ли встречаться с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой. Они вместе работали в «Спартаке».
«Конечно, после прекращения совмещения стало проще, хотя бы в физическом плане. Я встречаюсь с теми, кто был на Евро.
С Дзюбой? Посмотрим, может быть, а может, нет. Телефонного разговора с Дзюбой тоже не было», – сообщил тренер.
- При прежнем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной.
- 1 сентября Россия в отборе ЧМ-2022 примет Хорватию.
- Карпин на этой неделе покинул «Ростов».
Карпин встретился с несколькими игроками «Спартака» после матча с «Нижним Новгородом»