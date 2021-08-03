Пиняев: «Три обводки за матч со «Спартаком» – не то, что я хотел показать»

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в РПЛ.

16-летний форвард сыграл в матче со «Спартаком», выйдя на замену на 76-й минуте (0:1).

Он 8 раз коснулся мяча, сделал 8 точных передачи и совершил три обводки.

«Сам себя судить не могу, людям со стороны виднее. Я просто выслушиваю советы близких мне людей – о чем бы они ни говорили. Папа пытается донести до меня мысль, что ко всему нужно подходить с головой.

Сейчас все СМИ пишут о моем «громком» дебюте – а я по большому счету ничего не сделал. Знаю, что мог лучше. Три обводки за матч – не то, что я хотел показать. Все списывают это на возраст, но я не хочу, чтобы было так. Когда я выхожу на поле – я такой же игрок, как другие ребята. А они такие же, как я», – сказал Пиняев.