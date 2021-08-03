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  • Пиняев: «Три обводки за матч со «Спартаком» – не то, что я хотел показать»

Пиняев: «Три обводки за матч со «Спартаком» – не то, что я хотел показать»

3 августа 2021, 20:50
5

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в РПЛ.

  • 16-летний форвард сыграл в матче со «Спартаком», выйдя на замену на 76-й минуте (0:1).
  • Он 8 раз коснулся мяча, сделал 8 точных передачи и совершил три обводки.

«Сам себя судить не могу, людям со стороны виднее. Я просто выслушиваю советы близких мне людей – о чем бы они ни говорили. Папа пытается донести до меня мысль, что ко всему нужно подходить с головой.

Сейчас все СМИ пишут о моем «громком» дебюте – а я по большому счету ничего не сделал. Знаю, что мог лучше. Три обводки за матч – не то, что я хотел показать. Все списывают это на возраст, но я не хочу, чтобы было так. Когда я выхожу на поле – я такой же игрок, как другие ребята. А они такие же, как я», – сказал Пиняев.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Пиняев Сергей
Комментарии (5)
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Persona_non_Grata
1628013509
Ну ПОНЯТНОЕ ДЕЛО - пол команды накрутил и пятерочку забил ))) Сопли сначала подотри , а потом посмотрим что из тебя выйдет , много уже таких героев было !!! Очень много Пиняева - испортят журналюги пацана излишним вниманием , а жаль ((((((
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ySS
1628016429
3 обводки набегавшегося бразилки - это, конечно, показатель) Может быть и "новый Гаринча" вырастет, но об этом рано говорить
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NewLife
1628020196
В принципе, правильно рассуждает юноша.
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portero
1628053164
Пока ничего не показал, играй будешь показывать и рассказывать ничего не надо, все и так увидят..
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