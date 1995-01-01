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    Пиняев: «Три обводки за матч со «Спартаком» – не то, что я хотел показать»

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев прокомментировал свой дебют в РПЛ.

    • 16-летний форвард сыграл в матче со «Спартаком», выйдя на замену на 76-й минуте (0:1).
    • Он 8 раз коснулся мяча, сделал 8 точных передачи и совершил три обводки.

    «Сам себя судить не могу, людям со стороны виднее. Я просто выслушиваю советы близких мне людей – о чем бы они ни говорили. Папа пытается донести до меня мысль, что ко всему нужно подходить с головой.

    Сейчас все СМИ пишут о моем «громком» дебюте – а я по большому счету ничего не сделал. Знаю, что мог лучше. Три обводки за матч – не то, что я хотел показать. Все списывают это на возраст, но я не хочу, чтобы было так. Когда я выхожу на поле – я такой же игрок, как другие ребята. А они такие же, как я», – сказал Пиняев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9226

      NewLife 58 минут назад

      В принципе, правильно рассуждает юноша.

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      Рейтинг: +2402

      ySS 2 часа назад

      3 обводки набегавшегося бразилки - это, конечно, показатель)
      Может быть и "новый Гаринча" вырастет, но об этом рано говорить

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      Рейтинг: +7620

      Cleaner 2 часа назад

      Показал то, что смог. Тренируйся и покажешь больше, чем три обводки.

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      Рейтинг: +12690

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Ну ПОНЯТНОЕ ДЕЛО - пол команды накрутил и пятерочку забил ))) Сопли сначала подотри , а потом посмотрим что из тебя выйдет , много уже таких героев было !!! Очень много Пиняева - испортят журналюги пацана излишним вниманием , а жаль ((((((

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      Рейтинг: +1163

      FROL001 2 часа назад

      Пацанчик понравился. Как он классно, как щенка возил засосника Аэртона. А так стыдно за Спартак, за то как тащили судьи их. Впрочем как и в каждом матче. Гыгыгы

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