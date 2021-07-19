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    Рассказов – о России на Евро: «У Дании совсем другой уровень футбола. Они объективно сильнее»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов назвал причину неудачной игры сборной России на Евро-2020.

    – Евро-2020 смотрел? Как думаешь: почему у России все было так плохо?

    – Я не скажу про ребят ничего негативного, могу лишь рассуждать как болельщик. Во-первых, нам нельзя оскорблять нашу национальную команду. Люди, которые разбираются в футболе, должны понимать: мы выступили на своем уровне.

    Обыграли Финляндию – в этом матче обязаны были выигрывать. Но Дания объективно сильнее нас: там больше игроков выступают в сильных европейских лигах. Безусловно, мы могли их обыграть, но уровень футболистов там выше.

    Я думаю, всем очевидно: уровень футбола в России упал. Еще 5-6 лет назад и в «Зените», и в «Спартаке» играли звезды за двадцать миллионов евро. Сейчас к нам приезжают легионеры уровнем ниже, чем раньше, а стоят столько же. Двадцать миллионов евро сейчас и раньше – абсолютно разные суммы и другой уровень игроков.

    Халк был в «Зените» звездой России. И посмотрите на Малкома. Очевидно, что он играет в России не так ярко, как Халк и Витсель.

    – Общался со спартаковскими сборниками после матча с Данией?

    – Нет, не вижу смысла лишний раз спрашивать. Они сами все понимают. Понятно, что у игроков сборной Дании совсем другой уровень футбола, чем у наших. Надо забыть этот матч и двигаться дальше.

    Это проблема всего российского футбола, а не конкретных футболистов. Игроки, которые поехали на Евро-2020, просто выполняли свою работу. За все остальное отвечает тренерский штаб.

    • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
    • Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    19.07.2021 16:53
    Комментарии11
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      Рейтинг: +69

      Soccerdealer63 16 часов назад

      Дания... вообще сильнее))

      0
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      Рейтинг: +6437

      Рубинище 16 часов назад

      Что за мода пошла у паспортов-легионеры слабые, а нашим значит можно ху...й на поле заниматься и пешком ковылять..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9044

      Вомбат 17 часов назад

      Он прав, но осадок остался не от двух поражений России, а от безвольной игры, особенно в первом матче.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8465

      ivany4 17 часов назад

      Хорош трындеть, иди тренируйся.
      Формула проста, меньше слов и больше дела. Будешь впахивать как иностранцы, и играть будешь в таких же лигах. Сами заметят и за ценой не постоят.))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3228

      Алехсбургер. 19 часов назад

      Грамотно изложил.
      Фамилия обязывает.)
      Молодчина.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8201

      житель СПб 19 часов назад

      Глупости! Почему? Потому что и Дания - не уровень Халка. А скорее - уровень Малкома. Когда говорят о разном уровне, возникает вопрос: в чем он? В таланте? Он у всех, кроме Месси и Роналду, примерно один. Просто одни РАБОТАЮТ, а другие - ДЕЛАЮТ БАБКИ. И в этом главная причина.

      4
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      Рейтинг: +49248

      portero > житель СПб 18 часов назад

      Месси и Роналду в первую очередь - трудоголики , второе они получают удовольствие от хорошо сделанной работы, работа-хобби. ну если бы наши подающие тренировались, хотя бы процентов на 80 как эти парни , то у нас бы была супер сборная....

      3
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      Рейтинг: +3221

      raritet > житель СПб 15 часов назад

      Все верно можно сказать и так: делают бабки. Но я сказал бы здесь и порезче; такое ощущение что наши футболисты ментально не вызревают, не понимают всей ответственности момента Играть за страну. За те деньги , которые им клуб предложил они бегают и что-то из себя воображают, но когда дело касается интересов национального масштаба, ты должен практически умереть на поле, как это делали наши соотечественники в годы застоя. Они бились в кость, не зарабатывая миллионы и не боялись этого. И ты прав; Дания -это не уровень того Халка , который работал в России. И это сразу стало видно , когда он оказался в Зените. В первых матчах " получатели денег" просто тупо стояли на поле и смотрели футбол в исполнении Халка...

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      Рейтинг: +6741

      playsh > portero 15 часов назад

      Народ интересуется о подающих...загните,пожалуйста,пальцы на нашу супер-сборную?

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      Рейтинг: +49248

      portero > playsh 15 часов назад

      Наши подающие надежду, получив хороший контракт идут в кабаки и перестают тренироваться...

      Имена могут быть любые, порядок и характер бьёт класс.

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      Рейтинг: +6741

      playsh > portero 13 часов назад

      Браво,Черномырдин...

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