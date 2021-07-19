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  • Рассказов – о России на Евро: «У Дании совсем другой уровень футбола. Они объективно сильнее»

Рассказов – о России на Евро: «У Дании совсем другой уровень футбола. Они объективно сильнее»

19 июля 2021, 16:53
11

Защитник «Спартака» Николай Рассказов назвал причину неудачной игры сборной России на Евро-2020.

– Евро-2020 смотрел? Как думаешь: почему у России все было так плохо?

– Я не скажу про ребят ничего негативного, могу лишь рассуждать как болельщик. Во-первых, нам нельзя оскорблять нашу национальную команду. Люди, которые разбираются в футболе, должны понимать: мы выступили на своем уровне.

Обыграли Финляндию – в этом матче обязаны были выигрывать. Но Дания объективно сильнее нас: там больше игроков выступают в сильных европейских лигах. Безусловно, мы могли их обыграть, но уровень футболистов там выше.

Я думаю, всем очевидно: уровень футбола в России упал. Еще 5-6 лет назад и в «Зените», и в «Спартаке» играли звезды за двадцать миллионов евро. Сейчас к нам приезжают легионеры уровнем ниже, чем раньше, а стоят столько же. Двадцать миллионов евро сейчас и раньше – абсолютно разные суммы и другой уровень игроков.

Халк был в «Зените» звездой России. И посмотрите на Малкома. Очевидно, что он играет в России не так ярко, как Халк и Витсель.

– Общался со спартаковскими сборниками после матча с Данией?

– Нет, не вижу смысла лишний раз спрашивать. Они сами все понимают. Понятно, что у игроков сборной Дании совсем другой уровень футбола, чем у наших. Надо забыть этот матч и двигаться дальше.

Это проблема всего российского футбола, а не конкретных футболистов. Игроки, которые поехали на Евро-2020, просто выполняли свою работу. За все остальное отвечает тренерский штаб.

  • Сборная России заняла последнее место в группе на чемпионате Европы, набрав 3 очка.
  • Команда победила Финляндию (1:0), но проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4).

Источник: Sport24
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Спартак Россия Дания Рассказов Николай
Комментарии (11)
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житель СПб
1626703160
Глупости! Почему? Потому что и Дания - не уровень Халка. А скорее - уровень Малкома. Когда говорят о разном уровне, возникает вопрос: в чем он? В таланте? Он у всех, кроме Месси и Роналду, примерно один. Просто одни РАБОТАЮТ, а другие - ДЕЛАЮТ БАБКИ. И в этом главная причина.
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Алехсбургер.
1626703177
Грамотно изложил. Фамилия обязывает.) Молодчина.
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ivany4
1626707485
Хорош трындеть, иди тренируйся. Формула проста, меньше слов и больше дела. Будешь впахивать как иностранцы, и играть будешь в таких же лигах. Сами заметят и за ценой не постоят.))
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Вомбат
1626710415
Он прав, но осадок остался не от двух поражений России, а от безвольной игры, особенно в первом матче.
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Рубинище
1626712818
Что за мода пошла у паспортов-легионеры слабые, а нашим значит можно ху...й на поле заниматься и пешком ковылять..
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Soccerdealer63
1626714141
Дания... вообще сильнее))
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