Рассказов – о России на Евро: «У Дании совсем другой уровень футбола. Они объективно сильнее»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов назвал причину неудачной игры сборной России на Евро-2020.

– Евро-2020 смотрел? Как думаешь: почему у России все было так плохо?

– Я не скажу про ребят ничего негативного, могу лишь рассуждать как болельщик. Во-первых, нам нельзя оскорблять нашу национальную команду. Люди, которые разбираются в футболе, должны понимать: мы выступили на своем уровне.

Обыграли Финляндию – в этом матче обязаны были выигрывать. Но Дания объективно сильнее нас: там больше игроков выступают в сильных европейских лигах. Безусловно, мы могли их обыграть, но уровень футболистов там выше.

Я думаю, всем очевидно: уровень футбола в России упал. Еще 5-6 лет назад и в «Зените», и в «Спартаке» играли звезды за двадцать миллионов евро. Сейчас к нам приезжают легионеры уровнем ниже, чем раньше, а стоят столько же. Двадцать миллионов евро сейчас и раньше – абсолютно разные суммы и другой уровень игроков.

Халк был в «Зените» звездой России. И посмотрите на Малкома. Очевидно, что он играет в России не так ярко, как Халк и Витсель.

– Общался со спартаковскими сборниками после матча с Данией?

– Нет, не вижу смысла лишний раз спрашивать. Они сами все понимают. Понятно, что у игроков сборной Дании совсем другой уровень футбола, чем у наших. Надо забыть этот матч и двигаться дальше.

Это проблема всего российского футбола, а не конкретных футболистов. Игроки, которые поехали на Евро-2020, просто выполняли свою работу. За все остальное отвечает тренерский штаб.