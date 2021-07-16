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  • Аршавин – о повышении рейтинга РПЛ: «Один выход: объединиться с Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией. Лучший вариант – с Украиной»

Аршавин – о повышении рейтинга РПЛ: «Один выход: объединиться с Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией. Лучший вариант – с Украиной»

16 июля 2021, 17:57
27

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о том, как сделать российский чемпионат более интересным.

– Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?

– Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.

– Эти клубы усилили бы лигу?

– Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.

– И по сколько команд мы берeм?

– По две. А из России оставляем 12.

– А это вообще реализуемо?

– Это мне и предстоит решить. Лучший вариант – объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно.

Просто в этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи.

Но вопросов много: как отнесeтся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ...

Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Аршавин Андрей
Комментарии (27)
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R_a_i_n
1626447563
НЕТ. Пока эти страны не объединятся территориально ни о каком объединении чемпионата и речи не должно быть. Ну вот нафик они нужны??
Ответить
111Hunter111
1626448098
Чмпсоед опять грибов обожрался.
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"supermax"
1626448265
так...этому больше не наливать))
Ответить
Fusballer
1626448789
Сбросить маскировку и объединиться в СССР!
Ответить
111ax
1626449007
как же тогда маленькая Голландия могёт, или Бельгия? может дело в школах?
Ответить
portero
1626449425
пожалуй это не реально...
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ivany4
1626449860
Все ясно, новостей нет. То бред алкоголика и женоненавистника напишут. То бредни РФС, замешанные судя по всему на голландской травке. То тарелками пугают.... ... может лучше про реактор, про любимый лунный трактор.
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insider_retro
1626451912
Очки не сделали его реалистом, а сказанное не добавит ему вистов... Хотя, подобная ересь вызовет много пустопорожних пересудов...
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slavа0508
1626452873
Нарочно не придумаешь с Украиной объединиться,,,думаю в обозримом будущем не каких улучшений отношений не будет , да не нужны они , довольно мерзопакостный народец эти бендеры,,,,
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zigbert
1626464258
Фантазер.
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