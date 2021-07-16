Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?

    Аршавин – о повышении рейтинга РПЛ: «Один выход: объединиться с Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией. Лучший вариант – с Украиной»

    Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о том, как сделать российский чемпионат более интересным.

    – Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?

    – Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.

    – Эти клубы усилили бы лигу?

    – Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.

    – И по сколько команд мы берeм?

    – По две. А из России оставляем 12.

    – А это вообще реализуемо?

    – Это мне и предстоит решить. Лучший вариант – объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно.

    Просто в этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи.

    Но вопросов много: как отнесeтся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ...

    Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2021 17:57
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +87493

      zigbert 16 июля, 22:37

      Фантазер.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23

      adekvat0726 16 июля, 21:52

      Андрюха все скучает по казахской конопле

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6436

      Рубинище > adekvat0726 17 июля, 09:35

      судя по по вью, он её до сих пор употребляет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 16 июля, 21:41

      Еще один объединитесь. Следующая стадия гос дума и место между валуевым и газзаевым)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11113

      Hektor 84 16 июля, 21:40

      Дело усатого пса живёт))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10091

      BRO_football 16 июля, 21:02

      С Азербайджаном тоже не получится. Там русских не любят. Вспомните хотя бы историю с аккредитацией российских журналистов. Вот с Арменией, которая с Азербайджаном часто конфликтует, может что-то получится.
      Да и в целом, как-то неправильно всё это. Почему вдруг казахстанские и белорусские клубы должны играть в российском чемпионате? Почему не наоборот? Может, лучше мы к ним, а не они к нам?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6686

      playsh 16 июля, 20:49

      Аршавин,видимо,имеет в виду создание лиги типа КХЛ.Мне эта идея интересна - объединить лучшие клубы Украины,Беларуси ну и всех желающих от бывшего СССР.
      Разбавить клубами из рассыпавшейся Чехословакии,Хорваты там же,это порядка 5-6 команд,и получится классная горючая смесь.
      Давайте пофантазируем,кто из Российских клубов там достойно сыграть сможет?
      Да уж,кошмарный сон.Тогда РФС точно полетит к едреней фене.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7021

      Cleaner 16 июля, 20:45

      Усатый Пес бегал с объединением, теперь Чипсоед этим занялся. Никакое объединение не поможет российскому футболу. Исландия с населением в 300000(триста тысяч) шороху в Европе наводит. Маленькая Швейцария, маленькая Дания. Ни с кем они не объединяются. Просто игроки бьются на поле. То есть нужно создавать УСЛОВИЯ для команд и игроков, при которых попасть в состав можно будет только через битву. А не с помощью денег и связей.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9695

      Литейный4 16 июля, 19:57

      Хрень всё это с объединениями. Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20433

      slavutiq70 16 июля, 19:27

      Нарочно не придумаешь с Украиной объединиться,,,думаю в обозримом будущем не каких улучшений отношений не будет , да не нужны они , довольно мерзопакостный народец эти бендеры,,,,

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +500

      Sanches65 > slavutiq70 17 июля, 08:47

      Согласен на все 100. Просто многие этого не понимают, т.к близко не сталкивались с хохлами.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +492

      хав_бек > slavutiq70 17 июля, 12:36

      Ребят, не нужно всех под одну гребенку. Везде есть свои "псевдопатриоты", которые, как псарня, куда направят, туда и тявкают.
      А в основном-то нормальный народ.

      Ну, и национальное телевидение делает свое дело(((

      Здесь думаю вообще эту тему лучше не обсуждать, так как футбол всё таки объединяет, а не наоборот.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66880

      insider_retro 16 июля, 19:11

      Очки не сделали его реалистом, а сказанное не добавит ему вистов... Хотя, подобная ересь вызовет много пустопорожних пересудов...

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3201

      Алехсбургер. > insider_retro 16 июля, 21:21

      Браво,кэп...)))
      классический сюрпляс.)
      Учиться нам ещё..учиться..+++)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87484
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66872
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru