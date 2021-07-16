Аршавин – о повышении рейтинга РПЛ: «Один выход: объединиться с Казахстаном, Азербайджаном и Белоруссией. Лучший вариант – с Украиной»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин порассуждал о том, как сделать российский чемпионат более интересным.

– Как можно зарабатывать на нашем чемпионате, сделать его привлекательным?

– Только один выход: объединиться с чемпионатами Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.

– Эти клубы усилили бы лигу?

– Это как минимум расширило бы аудиторию. А два клуба из Азербайджана, как показал матч с нашим «Арсеналом», ничуть не хуже команд второй восьмерки РПЛ.

– И по сколько команд мы берeм?

– По две. А из России оставляем 12.

– А это вообще реализуемо?

– Это мне и предстоит решить. Лучший вариант – объединиться с Украиной. Но в современной политической ситуации это невозможно.

Просто в этих странах клубы стали бы финансово независимыми проектами, были бы сильнее, расширилась бы аудитория: публика больше ходила бы на такие матчи.

Но вопросов много: как отнесeтся УЕФА, кто вылетает, кто выходит в еврокубки, объединять ли ФНЛ и ПФЛ...

Аршавин: «По бюджету «Зенит» слабее команд, выходящих в 1/8 финала ЛЧ»