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    Доннарумма – об отбитом пенальти Саки: «Не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли»

    Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу на Евро-2020 после последнего отбитого пенальти в матче с Англией (1:1, 3:2 – по пенальти).

    «Не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли», – сказал Доннарумма.

    • Доннарумма выиграл все пять серий пенальти в карьере.
    • Он признан лучшим игроком Евро-2020.
    • Вратарь близок к переходу в «ПСЖ».

    Источник: GuillaumeMP

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    13.07.2021 09:05
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 14 июля 2021, 11:14

      Во время трансляции было заметно что Доннарумма после отбитого пенальти, действительно не воспринял этот момент как решающий.

      3
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 13 июля 2021, 11:23

      Вполне может быть. У нас некоторые после ЧМ-2018 в себя до сих пор прийти не могут.

      3
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 13 июля 2021, 10:37

      Не верю. Не Доннарумме не верю, а не верю, что он так сказал. Может, в первый момент он из-за стресса и не понимал как все закончилось, но через несолько секунд должен был осознать.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Вомбат 13 июля 2021, 11:52

      это и имелось ввиду. а как же иначе?)

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