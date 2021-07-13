Доннарумма – об отбитом пенальти Саки: «Не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу на Евро-2020 после последнего отбитого пенальти в матче с Англией (1:1, 3:2 – по пенальти).

«Не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли», – сказал Доннарумма.