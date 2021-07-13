Доннарумма – об отбитом пенальти Саки: «Не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли»

Во время трансляции было заметно что Доннарумма после отбитого пенальти, действительно не воспринял этот момент как решающий.
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма объяснил, почему не праздновал победу на Евро-2020 после последнего отбитого пенальти в матче с Англией (1:1, 3:2 – по пенальти).
«Не праздновал, потому что не понимал, что мы выиграли», – сказал Доннарумма.
- Доннарумма выиграл все пять серий пенальти в карьере.
- Он признан лучшим игроком Евро-2020.
- Вратарь близок к переходу в «ПСЖ».