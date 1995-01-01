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    Магуайр – после поражения в финале Евро: «Я вывернут наизнанку, мое сердце разбито»

    Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о своих эмоциях после финального матча Евро-2020.

    • Англичане уступили Италии в серии пенальти.
    • Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
    • Англия ни разу не становилась чемпионом Европы.

    «Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка», – сказал Магуайр.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 10:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5362

      Fusballer 54 минуты назад

      Понимаю. Вы с Кейном шикарно пробили пенальти, а вот потом...

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