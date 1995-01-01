Магуайр – после поражения в финале Евро: «Я вывернут наизнанку, мое сердце разбито»

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о своих эмоциях после финального матча Евро-2020.

Англичане уступили Италии в серии пенальти.

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.

Англия ни разу не становилась чемпионом Европы.

«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка», – сказал Магуайр.

Саутгейт – после поражения в финале Евро: «В раздевалке была атмосфера гнетущей боли»