Магуайр – после поражения в финале Евро: «Я вывернут наизнанку, мое сердце разбито»

Понимаю. Вы с Кейном шикарно пробили пенальти, а вот потом...
Защитник сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о своих эмоциях после финального матча Евро-2020.
- Англичане уступили Италии в серии пенальти.
- Основное время встречи завершилось ничьей 1:1.
- Англия ни разу не становилась чемпионом Европы.
«Я разочарован, вывернут наизнанку, мое сердце разбито. Парни опустошены. Мы отдали всех себя. Абсолютно, без остатка», – сказал Магуайр.
Саутгейт – после поражения в финале Евро: «В раздевалке была атмосфера гнетущей боли»