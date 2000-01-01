Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    Не только Бэйл. Знаете ли вы всех игроков сборной Уэльса?
    2 Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    Тест: кто не выигрывал свой родной чемпионат?
    3 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?

    В Великобритании могут объявить дополнительный выходной в случае победы сборной Англии на Евро-2020

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос о возможности объявить в стране дополнительный выходной, если сборная Англии станет чемпионом Европы.

    Глава правительства не исключил такой сценарий, но призвал не торопить события.

    «Давайте не будем искушать судьбу. Посмотрим, что произойдет», – сказал Джонсон.

    • Сборная Англии никогда не выигрывала Евро.
    • Финал турнира запланирован на воскресенье, 11 июля.
    • Соперник команды Гарета СаутгейтаИталия.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: The Guardian

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +885

      tarasofka 24 минуты назад

      так-то и у нас можно было объявить пятницу нерабочей, в честь изгнания усатого.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    87164
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66760
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru