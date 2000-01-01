В Великобритании могут объявить дополнительный выходной в случае победы сборной Англии на Евро-2020

так-то и у нас можно было объявить пятницу нерабочей, в честь изгнания усатого.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос о возможности объявить в стране дополнительный выходной, если сборная Англии станет чемпионом Европы.
Глава правительства не исключил такой сценарий, но призвал не торопить события.
«Давайте не будем искушать судьбу. Посмотрим, что произойдет», – сказал Джонсон.
- Сборная Англии никогда не выигрывала Евро.
- Финал турнира запланирован на воскресенье, 11 июля.
- Соперник команды Гарета Саутгейта – Италия.