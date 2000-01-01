В Великобритании могут объявить дополнительный выходной в случае победы сборной Англии на Евро-2020

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на вопрос о возможности объявить в стране дополнительный выходной, если сборная Англии станет чемпионом Европы.

Глава правительства не исключил такой сценарий, но призвал не торопить события.

«Давайте не будем искушать судьбу. Посмотрим, что произойдет», – сказал Джонсон.