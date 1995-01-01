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    Мората: «Футбол иногда бывает очень жестоким»

    Нападающий сборной Испании Альваро Мората опубликовал пост в инстаграме после вылета с Евро-2020 от Италии.

    • Мората забил единственный гол испанцев в этой встрече.
    • В серии послематчевых пенальти его удар отбил Джанлуиджи Доннарумма.

    «Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Могу лишь сказать, что я горжусь быть частью этой сборной.

    Спасибо тем, кто верил в нас. Футбол иногда бывает очень жестоким», – написал Мората.

    Мората – лучший бомбардир сборной Испании в истории Евро. Он обошел Торреса

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    Источник: инстаграм

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    Сегодня, 09:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13441

      Garrincha58 1 час назад

      Мората скажи это своему тренеру с тактикой тики таки вы ничего никогда не выиграете

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