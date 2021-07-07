Мората: «Футбол иногда бывает очень жестоким»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората опубликовал пост в инстаграме после вылета с Евро-2020 от Италии.

Мората забил единственный гол испанцев в этой встрече.

В серии послематчевых пенальти его удар отбил Джанлуиджи Доннарумма.

«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Могу лишь сказать, что я горжусь быть частью этой сборной.

Спасибо тем, кто верил в нас. Футбол иногда бывает очень жестоким», – написал Мората.

Мората – лучший бомбардир сборной Испании в истории Евро. Он обошел Торреса