Мората: «Футбол иногда бывает очень жестоким»

Мората скажи это своему тренеру с тактикой тики таки вы ничего никогда не выиграете
Нападающий сборной Испании Альваро Мората опубликовал пост в инстаграме после вылета с Евро-2020 от Италии.
- Мората забил единственный гол испанцев в этой встрече.
- В серии послематчевых пенальти его удар отбил Джанлуиджи Доннарумма.
«Эта команда заслуживала большего, гораздо большего. Могу лишь сказать, что я горжусь быть частью этой сборной.
Спасибо тем, кто верил в нас. Футбол иногда бывает очень жестоким», – написал Мората.
Мората – лучший бомбардир сборной Испании в истории Евро. Он обошел Торреса