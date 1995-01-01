«Спасибо за красивые слова, легенда!». Грилиш после матча с Украиной пообщался с Шевченко

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Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш пообщался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Британец поблагодарил украинца.
«Спасибо за приятные слова, легенда. Каким же футболистом он был и какой он человек!» – написал Грилиш.
- В 1/4 финала Евро-2020 Англия разгромила Украину (4:0).
- Грилиш провел матч в запасе.
- В полуфинале Англия сыграет с Данией (7 июля).