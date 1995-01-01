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    «Спасибо за красивые слова, легенда!». Грилиш после матча с Украиной пообщался с Шевченко

    Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш пообщался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Британец поблагодарил украинца.

    «Спасибо за приятные слова, легенда. Каким же футболистом он был и какой он человек!» – написал Грилиш.

    • В 1/4 финала Евро-2020 Англия разгромила Украину (4:0).
    • Грилиш провел матч в запасе.
    • В полуфинале Англия сыграет с Данией (7 июля).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Джека Грилиша

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      kirmi46 54 минуты назад

      Как ваши ставочки мужики? Не надоело сливать последнее??? Вот вам нормальный сайт с инфой king-ball.ru я там уже больше года сижу и постоянно в стабильном плюсе.
      Ну вы конечно как хотите, можете не верить, доказывать вам что то мне на*** не надо! Просто "по братски" делюсь информацией с нормальными парнями, если тут такие есть...

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      Рейтинг: +11490

      paracetamol 1 час назад

      Слова, может быть, и красивые, да поражение позорное!

      0
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      Рейтинг: +452

      стоп кран > paracetamol 1 час назад

      поражение позорное!======И не говори.Расея Бельгия и Расея Дания...Пешеходы мля.

      2
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      Рейтинг: +7705

      САДЫЧОК > paracetamol 7 минут назад

      Смешной обыватель !
      Да , в одну калитку -но это 1/4 !

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