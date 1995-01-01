«Спасибо за красивые слова, легенда!». Грилиш после матча с Украиной пообщался с Шевченко

Полузащитник сборной Англии Джек Грилиш пообщался с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко. Британец поблагодарил украинца.

«Спасибо за приятные слова, легенда. Каким же футболистом он был и какой он человек!» – написал Грилиш.