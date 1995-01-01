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    Кейн на четвертой минуте открыл счет в игре с Украиной

    В эти минуты проходит четвертьфинал Евро-2020 между сборными Украины и Англии. На четвертой минуте англичан вывел вперед нападающий Гарри Кейн.

    Это его второй гол на турнире (оба – в плей-офф). Кейн стал первым англичанином, забившим в двух подряд играх плей-офф Евро.

    Это самый быстрый гол Англии на Евро с 2004 года.

    Кейн по количеству голов на Евро/ЧМ опередил Уэйна Руни (восемь голов против семи).

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Риме.
    • Для Украины это 1-й в истории четвертьфинал Евро.
    • Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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