Кейн на четвертой минуте открыл счет в игре с Украиной

В эти минуты проходит четвертьфинал Евро-2020 между сборными Украины и Англии. На четвертой минуте англичан вывел вперед нападающий Гарри Кейн.

Это его второй гол на турнире (оба – в плей-офф). Кейн стал первым англичанином, забившим в двух подряд играх плей-офф Евро.

Это самый быстрый гол Англии на Евро с 2004 года.

Кейн по количеству голов на Евро/ЧМ опередил Уэйна Руни (восемь голов против семи).