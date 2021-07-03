Кейн на четвертой минуте открыл счет в игре с Украиной

В эти минуты проходит четвертьфинал Евро-2020 между сборными Украины и Англии. На четвертой минуте англичан вывел вперед нападающий Гарри Кейн.
Это его второй гол на турнире (оба – в плей-офф). Кейн стал первым англичанином, забившим в двух подряд играх плей-офф Евро.
Это самый быстрый гол Англии на Евро с 2004 года.
Кейн по количеству голов на Евро/ЧМ опередил Уэйна Руни (восемь голов против семи).
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Риме.
- Для Украины это 1-й в истории четвертьфинал Евро.
- Полуфиналы и финал Евро-2020 пройдут в Лондоне.
Источник: Бомбардир.ру