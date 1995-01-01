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    Соучек, Коуфал, Шик – в старте Чехии на матч с Данией; Кристенсен, Хейбьерг, Брайтвайт сыграют у датчан

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.

    Чехия: Вацлик, Челустка, Соучек, Коуфал, Калас, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Боржил, Шик.

    Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Дарида, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекхарт, Пешек.

    Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дольберг.

    Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, Йенсен.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на бакинском «Олимпийском», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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    Сегодня, 17:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7937

      житель СПб 14 минут назад

      После второго мяча датчан становится понятно, что Россия играет все лучше и лучше (печальный смех...). Т.е. проиграли только лучшей команде Евро и команде полуфинала, а всех остальных обыграли (ничего страшного, что остальные - это только Финляндия)...

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