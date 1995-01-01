Соучек, Коуфал, Шик – в старте Чехии на матч с Данией; Кристенсен, Хейбьерг, Брайтвайт сыграют у датчан

После второго мяча датчан становится понятно, что Россия играет все лучше и лучше (печальный смех...). Т.е. проиграли только лучшей команде Евро и команде полуфинала, а всех остальных обыграли (ничего страшного, что остальные - это только Финляндия)...
Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.
Чехия: Вацлик, Челустка, Соучек, Коуфал, Калас, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Боржил, Шик.
Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Дарида, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекхарт, Пешек.
Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дольберг.
Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, Йенсен.
«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на бакинском «Олимпийском», которая начнется в 19:00 по Москве.