Соучек, Коуфал, Шик – в старте Чехии на матч с Данией; Кристенсен, Хейбьерг, Брайтвайт сыграют у датчан

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Евро-2020 между сборными Чехии и Дании.

Чехия: Вацлик, Челустка, Соучек, Коуфал, Калас, Барак, Голеш, Масопуст, Шевчик, Боржил, Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Кадержабек, Брабец, Дарида, Крменчик, Янкто, Зима, Выдра, Крал, Пекхарт, Пешек.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг, Дольберг.

Запасные: Лоссль, Реннов, Андерсен, Сков, Сков-Ольсен, Йоргенсен, Нергор, Васс, Винн, Поульсен, Корнелиус, Йенсен.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на бакинском «Олимпийском», которая начнется в 19:00 по Москве.