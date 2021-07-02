Витсель – о матче с Италией: «У нас больше игроков, которые могут сделать результат»

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Италией.

«Жоржиньо и Верратти – классные игроки. У Италии сильная полузащита, которая заслуживает всяческих похвал. Они любят вести игру, но и мы тоже. В полузащите будет тяжело. Очень жду матча. Хочется проверить себя против этих отличных футболистов.

На мой взгляд, у нас больше игроков, которые могут сделать результат индивидуально, а Италия сильна именно как команда. Будет битва, в которой мы должны проявить смелость.

Нельзя играть так, как последние 20 минут с Португалией, когда мы бросили играть в футбол и только оборонялись. С Италией это не пройдет», – сказал Витсель.