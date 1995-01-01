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    Витсель – о матче с Италией: «У нас больше игроков, которые могут сделать результат»

    Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Италией.

    «Жоржиньо и Верратти – классные игроки. У Италии сильная полузащита, которая заслуживает всяческих похвал. Они любят вести игру, но и мы тоже. В полузащите будет тяжело. Очень жду матча. Хочется проверить себя против этих отличных футболистов.

    На мой взгляд, у нас больше игроков, которые могут сделать результат индивидуально, а Италия сильна именно как команда. Будет битва, в которой мы должны проявить смелость.

    Нельзя играть так, как последние 20 минут с Португалией, когда мы бросили играть в футбол и только оборонялись. С Италией это не пройдет», – сказал Витсель.

    • Бельгия сыграет с Италией сегодня, 2 июля.
    • Начало матча в Мюнхене – в 22:00 мск.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Сегодня, 07:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48748

      portero 3 часа назад

      Посмотрим сегодня, судя по всему де Брюйне не совсем в порядке , в плане здоровья, а без него вы тоже совсем не выдаёте результат.
      Италия правда тоже непонятно что выдаст, начали то очень здорово, а с соперником посильнее уже нетакие молодцы...

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