Витсель – о матче с Италией: «У нас больше игроков, которые могут сделать результат»

Посмотрим сегодня, судя по всему де Брюйне не совсем в порядке , в плане здоровья, а без него вы тоже совсем не выдаёте результат.
Италия правда тоже непонятно что выдаст, начали то очень здорово, а с соперником посильнее уже нетакие молодцы...
Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2020 с Италией.
«Жоржиньо и Верратти – классные игроки. У Италии сильная полузащита, которая заслуживает всяческих похвал. Они любят вести игру, но и мы тоже. В полузащите будет тяжело. Очень жду матча. Хочется проверить себя против этих отличных футболистов.
На мой взгляд, у нас больше игроков, которые могут сделать результат индивидуально, а Италия сильна именно как команда. Будет битва, в которой мы должны проявить смелость.
Нельзя играть так, как последние 20 минут с Португалией, когда мы бросили играть в футбол и только оборонялись. С Италией это не пройдет», – сказал Витсель.
- Бельгия сыграет с Италией сегодня, 2 июля.
- Начало матча в Мюнхене – в 22:00 мск.