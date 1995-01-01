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    Журналист Мангианте: Де Брюйне выйдет в стартовом составе сборной Бельгии в матче с Италией

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне окончательно восстановился после травмы, полученной в матче 1/8 финала Евро с Португалией (1:0).

    По информации журналиста Sky Sports Анджело Мангианте, хавбек «Манчестер Сити» начнет матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии в стартовом составе.

    • У Де Брюйне были проблемы с голеностопом.
    • Матч Бельгия – Италия состоится сегодня, 2 июля. Начало – в 22:00 мск.

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    Источник: твиттер Анджело Мангианте

    Журналист Sky Sports с аудиторией в твиттере более 330 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 06:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +48748

      portero 3 часа назад

      Для Бельгии это хороши, без него совсем печалька....

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