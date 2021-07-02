Журналист Мангианте: Де Брюйне выйдет в стартовом составе сборной Бельгии в матче с Италией

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне окончательно восстановился после травмы, полученной в матче 1/8 финала Евро с Португалией (1:0).
По информации журналиста Sky Sports Анджело Мангианте, хавбек «Манчестер Сити» начнет матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии в стартовом составе.
- У Де Брюйне были проблемы с голеностопом.
- Матч Бельгия – Италия состоится сегодня, 2 июля. Начало – в 22:00 мск.
Источник: твиттер Анджело Мангианте
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