Журналист Мангианте: Де Брюйне выйдет в стартовом составе сборной Бельгии в матче с Италией

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне окончательно восстановился после травмы, полученной в матче 1/8 финала Евро с Португалией (1:0).

По информации журналиста Sky Sports Анджело Мангианте, хавбек «Манчестер Сити» начнет матч 1/4 финала Евро-2020 против Италии в стартовом составе.