Сака, Стерлинг, Кейн – в старте Англии на матч с Германией; Хаверц, Мюллер, Вернер выйдут у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Англии и Германии.

Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Магуайр, Триппьер, Райс, Сака, Стоунз, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

Запасные: Рэмсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Мингс, Коди, Санчо, Маунт, Фоден, Джеймс, Беллингем.

Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Кроос, Хаверц, Горецка, Мюллер, Вернер.

Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Гнабри, Мусиала, Зюле, Нойхаус, Сане, Гюндоган, Джан, Кох.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лондонском «Уэмбли», которая начнется в 19:00 по Москве.