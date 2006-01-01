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    Сака, Стерлинг, Кейн – в старте Англии на матч с Германией; Хаверц, Мюллер, Вернер выйдут у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 1/8 финала Евро-2020 между сборными Англии и Германии.

    Англия: Пикфорд, Уолкер, Шоу, Магуайр, Триппьер, Райс, Сака, Стоунз, Филлипс, Стерлинг, Кейн.

    Запасные: Рэмсдейл, Джонстон, Грилиш, Хендерсон, Рэшфорд, Мингс, Коди, Санчо, Маунт, Фоден, Джеймс, Беллингем.

    Германия: Нойер, Рюдигер, Гинтер, Хуммельс, Киммих, Госенс, Кроос, Хаверц, Горецка, Мюллер, Вернер.

    Запасные: Лено, Трапп, Хальстенберг, Фолланд, Гнабри, Мусиала, Зюле, Нойхаус, Сане, Гюндоган, Джан, Кох.

    «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию встречи на лондонском «Уэмбли», которая начнется в 19:00 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

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