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    Зоммер: «Сценарий матча с Францией получился сумасшедшим. Позвоню Де Ниро насчет того, не хочет ли он сыграть меня в фильме»

    Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер после матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции высказался, что сценарий встречи можно экранизировать. Швейцарцы по ходу игры уступали 1:3, но победили в серии пенальти.

    «Да, сценарий матча получился сумасшедшим. Позвоню Роберту Де Ниро и спрошу, не хочет ли он меня сыграть в фильме.

    Горд командой, это история. В нас никто не верил, но мы поклялись идти до конца», – сказал голкипер менхенгладбахской «Боруссии».

    • Швейцария победила в серии пенальти (5:4) благодаря отраженному Зоммером удару Килиана Мбаппе.
    • Швейцария впервые с 1954 года вышла в 1/4 финала Евро/ЧМ.
    • В 1/4 финала швейцарцы в Санкт-Петербурге встретятся с Испанией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Spox

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3130

      FENIX-SL 48 минут назад

      одна из лучших игр вообще в футболе

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