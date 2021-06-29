Зоммер: «Сценарий матча с Францией получился сумасшедшим. Позвоню Де Ниро насчет того, не хочет ли он сыграть меня в фильме»

Вратарь сборной Швейцарии Ян Зоммер после матча 1/8 финала Евро-2020 против Франции высказался, что сценарий встречи можно экранизировать. Швейцарцы по ходу игры уступали 1:3, но победили в серии пенальти.

«Да, сценарий матча получился сумасшедшим. Позвоню Роберту Де Ниро и спрошу, не хочет ли он меня сыграть в фильме.

Горд командой, это история. В нас никто не верил, но мы поклялись идти до конца», – сказал голкипер менхенгладбахской «Боруссии».