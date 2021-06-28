Сантуш – после вылета Португалии с Евро: «Надо попытаться выиграть ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал вылет своей команды с Евро-2020 по итогам матча 1/8 финала против Бельгии (0:1).

«Сегодня удача отвернулась от нас. А как сказать по-другому, когда противник за весь матч наносит один удар в створ и ты пропускаешь. Но игроки сделали все возможное, чтобы уйти от поражения. Они отдали все силы, и мы не должны винить их в чем-то. У нас было меньше времени на отдых, но мы нашли в себе силы, чтобы на равных играть с более свежим соперником.

Мы разочарованы и очень расстроены. Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в штангу.

Поражение есть поражение. Честно говоря, у меня просто нет слов... Мы все хотели победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ.

Эта игра – большое разочарование для нас, потому что мы верили, что сможем победить как в 2016 году. Игроки плачут, как и все португальцы.

Есть вещи, которые могут помочь тебе в будущем. В 2018 году мы покинули чемпионат мира на стадии 1/8 финала, а на следующий год выиграли Лигу наций. Нам надо смотреть вперед и попытаться выиграть следующий чемпионат мира«, – сказал Сантуш.