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  • Сантуш – после вылета Португалии с Евро: «Надо попытаться выиграть ЧМ-2022»

Сантуш – после вылета Португалии с Евро: «Надо попытаться выиграть ЧМ-2022»

28 июня 2021, 07:43
3

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал вылет своей команды с Евро-2020 по итогам матча 1/8 финала против Бельгии (0:1).

«Сегодня удача отвернулась от нас. А как сказать по-другому, когда противник за весь матч наносит один удар в створ и ты пропускаешь. Но игроки сделали все возможное, чтобы уйти от поражения. Они отдали все силы, и мы не должны винить их в чем-то. У нас было меньше времени на отдых, но мы нашли в себе силы, чтобы на равных играть с более свежим соперником.

Мы разочарованы и очень расстроены. Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в штангу.

Поражение есть поражение. Честно говоря, у меня просто нет слов... Мы все хотели победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ.

Эта игра – большое разочарование для нас, потому что мы верили, что сможем победить как в 2016 году. Игроки плачут, как и все португальцы.

Есть вещи, которые могут помочь тебе в будущем. В 2018 году мы покинули чемпионат мира на стадии 1/8 финала, а на следующий год выиграли Лигу наций. Нам надо смотреть вперед и попытаться выиграть следующий чемпионат мира«, – сказал Сантуш.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Чемпионат Европы Бельгия Португалия Сантуш Фернанду
Комментарии (3)
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Алехсбургер.
1624856534
Думал ,что Стас главный оптимист.. Ан нет.))
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sined1951
1624867308
У них прекрасные игроки, прогрессирующая молодежь. Я думаю могут побороться.
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JI e x a
1624871729
Ну адекватно, по игре, по владению мячом, Португалия смотрелась просто на голову сильнее, как будто играли две разные команды по уровню, хотя Бельгия, на минуточку, держит первое место сейчас в мировом рейтинге. Поэтому результат, конечно, абсолютно не по игре, и я думаю, если Португалия сохранит этот уровень на ЧМ, то за призовое место уж точно сможет побороться.
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