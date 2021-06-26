Евро-2020. Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал

Сборная Дании крупно победила Уэльс (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Дубль оформил нападающий Каспер Дольберг. По голу забили Йоаким Меле и Мартин Брайтвайт.

Дания вышла в четвертьфинал Евро, где сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Евро-2020. 1/8 финала

Уэльс – Дания – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Дольберг, 27; 0:2 – Дольберг, 48; 0:3 – Меле, 88; 0:4 – Брайтвайт, 90+6.

Уэльс: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг.

Удаления: Уилсон, 90 – нет.

Предупреждения: Родон, 26; Мур, 40; Брукс, 80.

Календарь Евро-2020