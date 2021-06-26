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Евро-2020. Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал

26 июня 2021, 20:54
64

Сборная Дании крупно победила Уэльс (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

Дубль оформил нападающий Каспер Дольберг. По голу забили Йоаким Меле и Мартин Брайтвайт.

Дания вышла в четвертьфинал Евро, где сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.

Евро-2020. 1/8 финала

Уэльс – Дания – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Дольберг, 27; 0:2 – Дольберг, 48; 0:3 – Меле, 88; 0:4 – Брайтвайт, 90+6.

Уэльс: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг.

Удаления: Уилсон, 90 – нет.

Предупреждения: Родон, 26; Мур, 40; Брукс, 80.

Календарь Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Уэльс Дания
Комментарии (64)
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Marley Bob
1624730511
Уэльс,мягко скажем,разочаровал.ожидалась битва равных соперников,а вышло...счёт,вообще,неприличный для таких бойцов,какими они были ранее.
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Garrincha58
1624731186
маленькая Дания ещё раз доказала всей Европе что она футбольная страна! у них тренер занимается футболом, а у нас рыбным хозяйством он думает разрабатывает занятия программы для юношеского футбола а наш думает как бы побольше урвать бабла с рыбопроизводства а то он бедний бедний вот и вся разница нет ещё не вся посмотрите на тренера датчан мужчина подтянутый уверенный в себе а наш обрюз весь даже и не скажешь что он бывший спортсмен и это всё от сытой и хорошей жизни и спрашивается на кой ему усердствовать или волноваться глядишь жирок спадёт
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JTherry
1624732339
по-моему, Уэльс успокоился уже в первом тайме и согласился на поражение... сборная Дании сильна, как никогда, несмотря на небольшие размеры государства, хоть первый состав, хоть сидящие на лавочке - играют в сильных чемпионатах, хороший тренер, разбирающийся в футболе... возможно, будут играть в полуфинале...
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balam
1624732740
вон он оказывается какой футбол!наши чето другое играют.колхоз,мля
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zigbert
1624733175
Не смотря на счет большого преимущества у датчан не было. После второго мяча они играли уже по счету. Еще раньше у валлийцев был момент, когда Бэйл не попал в ворота. Последние два гола команда Уэльса пропустила уже в самом конце матча, когда результат уже был ясен и они большими силами шли отыгрываться.
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Spirit_78
1624734174
Нидерланды должны их приземлить. А иначе нас ожидают неправильные выводы от РФС о том, что выступление сборной России - не провал.
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insider_retro
1624734422
Это не случайность... Это превосходство...
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GoLenaStop
1624739719
Игра в футбол -забить в ворота. Бить издалека, а не заходить с мячом в калитку! Нашим долбодятлам учиться надо! Браво игрокам, бьющим по воротам издалека!
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portero
1624744287
Уэльс не смог... Датчане дальше... помнится великий коммендарук гуперниев шутил про датский футбол.
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Atom2020
1624775172
Теперь Черчесову придумают отмазку: мол Россия проиграла очень сильной сборной ... даже Уэльс 4:0 отлетел ... А если Бельгия и Дания далеко пройдут, так Чабану еще и премию выпишут и медаль повесят
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