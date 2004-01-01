Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    2 Тест: что вам подарят на Новый год?
    Тест: что вам подарят на Новый год?
    3 Тест: помните ли вы Евро-2012?
    Тест: помните ли вы Евро-2012?

    Евро-2020. Дания разгромила Уэльс и вышла в четвертьфинал

    Сборная Дании крупно победила Уэльс (4:0) в матче 1/8 финала чемпионата Европы.

    Дубль оформил нападающий Каспер Дольберг. По голу забили Йоаким Меле и Мартин Брайтвайт.

    Дания вышла в четвертьфинал Евро, где сыграет с победителем пары Нидерланды – Чехия.

    Евро-2020. 1/8 финала

    Уэльс – Дания – 0:4 (0:1)

    Голы: 0:1 – Дольберг, 27; 0:2 – Дольберг, 48; 0:3 – Меле, 88; 0:4 – Брайтвайт, 90+6.

    Уэльс: Уорд, Б. Дэвис, Родон, Аллен, Рэмзи, Бэйл, Мур, К. Робертс, Моррелл, Джеймс, Мепам.

    Дания: Шмейхель, Вестергор, Кьер, Меле, Кристенсен, Дилейни, Брайтвайт, Дольберг, Дамсгор, Стрюгер-Ларсен, Хейбьерг.

    Удаления: Уилсон, 90 – нет.

    Предупреждения: Родон, 26; Мур, 40; Брукс, 80.

    Календарь Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:54
    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +66541

      insider_retro 19 минут назад

      Это не случайность... Это превосходство...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      стоп кран > insider_retro 13 минут назад

      Сто пудов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1577

      Spirit_78 23 минуты назад

      Нидерланды должны их приземлить. А иначе нас ожидают неправильные выводы от РФС о том, что выступление сборной России - не провал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86789

      zigbert 40 минут назад

      Не смотря на счет большого преимущества у датчан не было. После второго мяча они играли уже по счету. Еще раньше у валлийцев был момент, когда Бэйл не попал в ворота. Последние два гола команда Уэльса пропустила уже в самом конце матча, когда результат уже был ясен и они большими силами шли отыгрываться.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3093

      FENIX-SL > zigbert 26 минут назад

      от Уэльса большего ждали конечно ценители футбола
      но уж вышло как вышло
      Дания играла просто прекрасно..атаки на любой вкус просто

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +86789

      zigbert > FENIX-SL 16 минут назад

      Команды примерно одинакового уровня. Но в атаке датчане были более изобретательными.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +857

      balam 47 минут назад

      вон он оказывается какой футбол!наши чето другое играют.колхоз,мля

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23450

      silver29 49 минут назад

      Тренер сборной Дании Каспер Юлманд получает скромные 270 тысяч евро. Тренер Италии Роберто Манчини который не проигрывает уже 30 матчей 2 млн. евро, Луис Энрике Испания 1,5 млн. евро, а теперь ваш выход тренер сборной России 2,5 млн. евро !!!! вдумайтесь тренер который просадил уже 20 матчей во главе сборной, в пятерке самых высокооплачиваемых (((( и это не зависть, не заглядывание в чужой карман, а прямой вопрос, может Манчини пригласим и ему прибавка к зарплате и футбол наладит.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3175

      _Marqella_ > silver29 44 минуты назад

      Был у нас уже Манчини, как то не очень....Здесь не в тренере дело, нам хоть Клоп,хоть Гвардиола, хоть Манчини....дело в футболёрак,играть не хотят просто..

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +23450

      silver29 > _Marqella_ 37 минут назад

      Помню, но специалист то он что надо, Гус то смог это стадо мотивировать. Хотя к годалке не ходи еще год будем на лысину с руками растопыренными глядеть ((( Кстати неплохо бы подумать о натурализации сборников, во всех командах это практикуется.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4102

      Из Твери Леха > silver29 26 минут назад

      Капелло кстати тоже был неплох. Хоть и получал слишком много. Но вывел сборную на ЧМ-14 причем с первого места. Но дальше конечно был провал на ЧМ из-за отсутствия Широкова. а дальше просто из-за отсутствия футболистов)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      стоп кран > silver29 25 минут назад

      вдумайтесь тренер который просадил уже 20 матчей во главе сборной, в пятерке самых высокооплачиваемых========Такая вот страна. Платит за воздух...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      стоп кран > Из Твери Леха 14 минут назад

      Но дальше конечно был провал на ЧМ из-за отсутствия Широкова. ========Что за сбродная, которая зависит от присутствия/отсутствия только одного игрока )))
      Португалия в финале ЧЕ 16 осталась без Роналду, но ведь выстояли...Конечно, не будь Роналду, они бы до финала не дошли бы.Ведь именно он забивал решающие голы в четверть и полуфиналах....Но тем не менее, когда Роналду из за травмы выбыл из игры в финале, португальцы не сломались.
      А ты тут про Широкова говоришь )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14910

      JTherry 54 минуты назад

      по-моему, Уэльс успокоился уже в первом тайме и согласился на поражение... сборная Дании сильна, как никогда, несмотря на небольшие размеры государства, хоть первый состав, хоть сидящие на лавочке - играют в сильных чемпионатах, хороший тренер, разбирающийся в футболе... возможно, будут играть в полуфинале...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      стоп кран > JTherry 29 минут назад

      сильна, как никогда, несмотря на небольшие размеры государства========Чо ж вы всю дорогу на размеры государства напираете? Исландия --маленькая страна, на ЧЕ16 фурор устроила...Китай и Индия с большой территорией и миллиардами населения --никогда не были на ЧМ по футболу.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11398

      paracetamol 55 минут назад

      Физрук может гордиться, что все-таки данам один забили, хоть и с липового пенальти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1689

      Retiremen_VMF 1 час назад

      И за что вы так любите Россию. Все вам не то. Вывернули победу Дании над Уэльсом как проигрыш России. Окститесь. Дания очень хорошая команда, да и Уэльс не плохая, а вот диванные утверждают, что только мы не то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1310

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Сильная сборная у Дании. А после старта Евро еще и мотивированная обидными поражениями и играть за себя и за того парня. Будет интересно смотреть Дания - Голландия (если так сложится). Огненный матч может получится.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Кафель Безмозгов 1 час назад

      Это не провал Уельса , это его место , выйти из группы чтобы так слить Дании тоже самое , что не выйти, разницы никакой, пусть Уельс играет в лапту или переходит в азиатскую лигу

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +277

      стоп кран > Кафель Безмозгов 57 минут назад

      Это не провал Уельса , это его место======Где то я это уже слышал..Где ?
      .Аааааа.... Где ? Где то тута.....Ну было ж.........На этом же месте...ВСЁ......ВСПОМНИЛ.
      Статья в Бомбе ....... Вылет России не провал...Это наше место.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86771
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66527
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru