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    Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 против Нидерландов задерживается из-за случайно надувшегося трапа

    Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов.

    Причина задержки авиарейса – случайно надувшийся резиновый трап у самолета.

    «Я сталкивался и с задержками, и с переносом рейсов, и с их полной отменой во время пандемии коронавируса. Но впервые вижу, чтобы вылет задерживали из-за трапа, который надулся по ошибке», – написал в своем твиттере полузащитник чешской сборной и «Спартака» Алекс Крал.

    • Матч Нидерланды – Чехия состоится в воскресенье, 27 июня, в 19:00 мск.
    • Игра пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Алекса Крала

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5738

      Томик 9 минут назад

      Хайли лайкли Петров и Боширов. Это на складе подозрительно подтасовали факты, а тут прямо уши торчат - не спрячешь. "бомбардир", вы же для этого опубликовали? Нате!

      0
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      Рейтинг: +6297

      Cleaner 2 часа назад

      Проделки Фикса!

      0
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      Рейтинг: +862

      Loko_Roma 2 часа назад

      Ох уж эти ТРАПЫ

      0
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      Рейтинг: +6297

      Cleaner > Loko_Roma 24 минуты назад

      ТРАмПЫ...

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