Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 против Нидерландов задерживается из-за случайно надувшегося трапа

Хайли лайкли Петров и Боширов. Это на складе подозрительно подтасовали факты, а тут прямо уши торчат - не спрячешь. "бомбардир", вы же для этого опубликовали? Нате!
Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов.
Причина задержки авиарейса – случайно надувшийся резиновый трап у самолета.
«Я сталкивался и с задержками, и с переносом рейсов, и с их полной отменой во время пандемии коронавируса. Но впервые вижу, чтобы вылет задерживали из-за трапа, который надулся по ошибке», – написал в своем твиттере полузащитник чешской сборной и «Спартака» Алекс Крал.
- Матч Нидерланды – Чехия состоится в воскресенье, 27 июня, в 19:00 мск.
- Игра пройдет в Будапеште на «Пушкаш Арене».