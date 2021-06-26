Вылет сборной Чехии на матч Евро-2020 против Нидерландов задерживается из-за случайно надувшегося трапа

Сборная Чехии не смогла вовремя вылететь на матч 1/8 финала Евро-2020 против Нидерландов.

Причина задержки авиарейса – случайно надувшийся резиновый трап у самолета.

«Я сталкивался и с задержками, и с переносом рейсов, и с их полной отменой во время пандемии коронавируса. Но впервые вижу, чтобы вылет задерживали из-за трапа, который надулся по ошибке», – написал в своем твиттере полузащитник чешской сборной и «Спартака» Алекс Крал.