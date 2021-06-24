Форсберг забил второй самый быстрый гол в истории Евро. Рекордсмен – Кириченко

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг открыл счет в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Польши.
Игрок «РБ Лейпциг» забил через 81 секунду после стартового свистка. Это второй самый быстрый гол в истории чемпионата Европы.
Рекордсменом остается экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко, отличившийся в поединке с Грецией на Евро-2004 спустя 65 секунд после начала игры.
- Швеция победила Польшу со счетом 3:2.
- Шведы вышли из группы с первого места и сыграют в 1/8 финала с Украиной.
Источник: Opta