Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    3 Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?
    Тест: знаете ли вы знаменитых болельщиков?

    Форсберг забил второй самый быстрый гол в истории Евро. Рекордсмен – Кириченко

    Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг открыл счет в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против Польши.

    Игрок «РБ Лейпциг» забил через 81 секунду после стартового свистка. Это второй самый быстрый гол в истории чемпионата Европы.

    Рекордсменом остается экс-форвард сборной России Дмитрий Кириченко, отличившийся в поединке с Грецией на Евро-2004 спустя 65 секунд после начала игры.

    • Швеция победила Польшу со счетом 3:2.
    • Шведы вышли из группы с первого места и сыграют в 1/8 финала с Украиной.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:50
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    86717
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66496
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru