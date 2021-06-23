УЕФА показал свою эмблему в ЛГБТ-цветах. Вчера организация запретила радужную подсветку на «Альянц Арене»

УЕФА поддержал ЛГБТ-сообщество, окрасив свою эмблему в радужные цвета. Соответствующее изображение появилось в твиттере клуба.

Организация также объяснила запрет радужной подсветки «Альянц Арены». Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

В УЕФА посчитали, что запрос сборной Германии был политическим и был связан с присутствием на арене сборной Венгрии.