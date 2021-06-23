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  • УЕФА показал свою эмблему в ЛГБТ-цветах. Вчера организация запретила радужную подсветку на «Альянц Арене»

УЕФА показал свою эмблему в ЛГБТ-цветах. Вчера организация запретила радужную подсветку на «Альянц Арене»

23 июня 2021, 15:23
52

УЕФА поддержал ЛГБТ-сообщество, окрасив свою эмблему в радужные цвета. Соответствующее изображение появилось в твиттере клуба.

Организация также объяснила запрет радужной подсветки «Альянц Арены». Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

В УЕФА посчитали, что запрос сборной Германии был политическим и был связан с присутствием на арене сборной Венгрии.

  • Германия хотела выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.
  • Ранее немецкую сторону поддержали «Барселона» и «Ювентус» – они также окрасили свои эмблемы в радужные цвета.
  • Матч Германия – Венгрия состоится сегодня, 23 июня. Начало – в 22:00 мск.

Источник: твиттер УЕФА
Чемпионат Европы Германия Венгрия
Комментарии (52)
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almanev
1624451558
Почему именно гомосеки? Давайте поддерживать толстых, или лысых, или людей с косоглазием, че все так пи д оров оберегают?
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Боцман59rus
1624451970
- раньше были подозрения на то ,что у Меркель там что то болтается)))
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alp
1624452129
политика, гомосятина, блм и прочие квн - руки прочь от футбола!!!
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LGBT+
1624453949
как же легко лгбт флаг воспламеняет пердак у псевдо-мужичков. хех.
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BRO_football
1624454933
В Европе сейчас идёт месяц Прайда. Так что готовьтесь, подобных радужных новостей будет много
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LGBT+
1624455002
предлагаю РФС отказаться от участия в турнирах под эгидой UEFA, так как эта структура занимается пропагандой гомосексуальности, что идёт в разрез семейных ценностей (и местами закона) РФ, тем более UEFA проводит турниры среди детей. видя небольшой срез из комментариев ниже, я вижу единогласное согласие с недопустимостью подобной гомосексуальной пропаганды и уверен, что население поддержит выход РФС из под эгиды UEFA. как альтернатива, РФС может сделать запрос на переход в азиатский регион для участия в лиге чемпионов АФК и кубке Азии. ух, покажем этим гомосекам!
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GoLenaStop
1624457751
Позорище! Хорошо бы их всех вывезти экскурсией на место падения Тунгусского метеорита. Там и оставить, пущай потрахаются
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CSKA57
1624461375
И сюда "прогресс" дошел...
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1624461906
Скоро УЕФА будет рекомендовать всем командам иметь в составе 30% лиц нетрадиционной ориентации. Если команды и сборные откажутся, то будут лишены участия в ЧЕ , ЛЧ и ЛЕ.
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Лфшт
1624462730
Вся Европа это уже какой то мрак. Лет 10 назад был развивающийся регион,а сейчас одни арабы,да геи и хер пойми кто какого пола
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