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    УЕФА показал свою эмблему в ЛГБТ-цветах. Вчера организация запретила радужную подсветку на «Альянц Арене»

    УЕФА поддержал ЛГБТ-сообщество, окрасив свою эмблему в радужные цвета. Соответствующее изображение появилось в твиттере клуба.

    Организация также объяснила запрет радужной подсветки «Альянц Арены». Напомним, мэр Мюнхена Дитера Райтера хотел сделать радужную иллюминацию «Альянц Арены» во время матча Евро-2020 между сборными Германии и Венгрии.

    В УЕФА посчитали, что запрос сборной Германии был политическим и был связан с присутствием на арене сборной Венгрии.

    • Германия хотела выразить протест против принятия венгерскими властями закона, ограничивающего распространение материалов о гомосексуальности и смене пола среди несовершеннолетних.
    • Ранее немецкую сторону поддержали «Барселона» и «Ювентус» – они также окрасили свои эмблемы в радужные цвета.
    • Матч Германия – Венгрия состоится сегодня, 23 июня. Начало – в 22:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер УЕФА

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии9
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      Рейтинг: +77

      LGBT+ 6 минут назад

      как же легко лгбт флаг воспламеняет пердак у псевдо-мужичков.
      хех.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +945

      Semargl18 25 минут назад

      Может закончим уже перепись гомосеков? Или бомбер тоже покрасится?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      tarasofka 26 минут назад

      а теперь читаем комменты ко вчерашней новости :D

      https://bombardir.ru/news/629803

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8540

      alp 36 минут назад

      политика, гомосятина, блм и прочие квн - руки прочь от футбола!!!

      0
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      Рейтинг: +23337

      Боцман59rus 39 минут назад

      - раньше были подозрения на то ,что у Меркель там что то болтается)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1699

      almanev 46 минут назад

      Почему именно гомосеки? Давайте поддерживать толстых, или лысых, или людей с косоглазием, че все так пи д оров оберегают?

      4
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      Рейтинг: +18579

      vladimir-7 > almanev 25 минут назад

      За себе подобных, всегда горой.

      0
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      Рейтинг: +1383

      кто там 51 минуту назад

      Чеферина на заднем фоне не хватает.

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      Рейтинг: +1067

      Хейтер Аларм 52 минуты назад

      Гейропа

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