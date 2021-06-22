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    Широков – о зарплате Черчесова в сборной: «Он ее себе не назначал, глупо за это критиковать»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мыслями после вылета национальной команды с Евро-2020.

    «Насколько я знаю, Черчесов не назначал себе зарплату, поэтому критиковать его за то, что ему платят такие деньги – это по меньше мере глупо. Вы его сами до небес возвели с 2018 года, а сейчас считаете его зарплату.

    Если исходить из того результата, который был, наверное, она была заслужена. Согласен насчет критики игры и результата, она справедлива. Я думаю, что они сами все поняли.

    Какую оценку поставил бы нынешней сборной за это Евро? Я теряюсь в догадках. Какую оценку можно поставить сборной, когда мы два раза разгромно проиграли? Неудовлетворительно, наверное», – сказал Широков.

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    Источник: Sport24

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