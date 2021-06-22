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  • Широков – о зарплате Черчесова в сборной: «Он ее себе не назначал, глупо за это критиковать»

Широков – о зарплате Черчесова в сборной: «Он ее себе не назначал, глупо за это критиковать»

22 июня 2021, 14:49
12

Бывший капитан сборной России Роман Широков поделился мыслями после вылета национальной команды с Евро-2020.

«Насколько я знаю, Черчесов не назначал себе зарплату, поэтому критиковать его за то, что ему платят такие деньги – это по меньше мере глупо. Вы его сами до небес возвели с 2018 года, а сейчас считаете его зарплату.

Если исходить из того результата, который был, наверное, она была заслужена. Согласен насчет критики игры и результата, она справедлива. Я думаю, что они сами все поняли.

Какую оценку поставил бы нынешней сборной за это Евро? Я теряюсь в догадках. Какую оценку можно поставить сборной, когда мы два раза разгромно проиграли? Неудовлетворительно, наверное», – сказал Широков.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Широков Роман Черчесов Станислав
Комментарии (12)
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Plyash
1624364059
Ты как здесь оказался,гроза и убийца нашей молодёжи.Дело не в том,какую ему назначили зарплату.Дело в том,почему с него никто не спрашивает работу за эту зарплату,в том числе и за игру сборной,за её результат. Чуть ранее это называли "оргвыводами".Ответ один - они такие же бездари в футболе,как и сам Черчезон.
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derrik2000
1624364842
Вот уж ЗАРПЛАТОЙ бабло, которое уССатый получает за "успехи" сбродной, назвать нельзя. ПОЛУЧКА - более точное определение.
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general.lizyukov
1624365222
Конечно не назначал, просто выпросил. Он контракт подписал со словами "Размер зарплаты не интересует, сколько поставите - столько и устроит"?
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Валерий2705
1624368080
Его "возводили до небес" только д. о. л. б. о. ё. б. ы .
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Чермындыр
1624370707
Если уж в капитализме живем, то и оплата труда должна быть по факту выполненных работ. Решил задачу - получи премию. Не решил - вот тебе МРОТ и иди на х...й
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Psih86
1624370868
ЗП надо платить по мере выполненных работ. Оклад 30 т руб как везде и премиальная часть. Как играешь так и получаешь, все зависит только от себя самого.
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portero
1624373824
Роме значит назначали зарплату и он не вякал, пистабол... а кто же тогда бунт устраивал, из-за зарплаты Халка???? типо нам подавай столько же, главный подстрекатель это Рома Широков-гавнюк.
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paracetamol
1624375798
2,5 миллиона евро в год платить физруку, который нормально состав определить не может и игроков правильно по полю расставить, это справедливо разве, а Рома?
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