Песков – о России на Евро: «Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за нее»

награды будут раздавать?
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вылет национальной сборной с Евро-2020.
«Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни», – сказал Песков.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вылет национальной сборной с Евро-2020.
«Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни», – сказал Песков.
награды будут раздавать?
Иногда лучше жевать, чем говорить.
- а ты и не рассуждай, кто вообще такой, чтобы за нас говорить
Дима, где ты сборную видел? Кучка неумех под руководством бесталанного тренеришки, это сборная?
Я понимаю, что тебе по работе нужно быть равноудаленным, так ты уж тогда лучше промолчи, не подводи патрона. Он то точно для России старается, а эти только для своего кармана...
... у патрона холостой заряд на такой случай, да и Песок давно
защитил себя и свою семью, даже, от ранения.
Мы любим сборную России, а не сбродную чабана.
люби свою родину, а не эту никчёмную сборную и хватит уже заниматься популискими высказываниями и тем более лизоблюдством не красит это господин П