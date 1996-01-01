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    Песков – о России на Евро: «Мы все любим нашу сборную в любом случае и будем болеть за нее»

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вылет национальной сборной с Евро-2020.

    «Мы все любим нашу сборную в любом случае. И будем болеть за нее. Рассуждения здесь излишни», – сказал Песков.

    • В решающем матче Россия была разгромлена Данией со счетом 1:4.
    • Ранее сборная проиграла Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).
    • В итоге россияне заняли четвертое место в группе и вылетели с Евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РБК

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4033

      Из Твери Леха 13 минут назад

      награды будут раздавать?

      0
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      Рейтинг: +10

      MX chita 14 минут назад

      На хер всех ********* у руля России

      0
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      Рейтинг: +21047

      DOCTOR PENALTY 15 минут назад

      Иногда лучше жевать, чем говорить.

      0
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      Рейтинг: +23188

      Боцман59rus 31 минуту назад

      - а ты и не рассуждай, кто вообще такой, чтобы за нас говорить

      0
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      Рейтинг: +628

      Zenit_Zenit 34 минуты назад

      Дима, где ты сборную видел? Кучка неумех под руководством бесталанного тренеришки, это сборная?
      Я понимаю, что тебе по работе нужно быть равноудаленным, так ты уж тогда лучше промолчи, не подводи патрона. Он то точно для России старается, а эти только для своего кармана...

      0
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      Рейтинг: +18549

      vladimir-7 > Zenit_Zenit 12 минут назад

      ... у патрона холостой заряд на такой случай, да и Песок давно
      защитил себя и свою семью, даже, от ранения.

      0
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      Рейтинг: +4679

      Дядя Серёжа 44 минуты назад

      Мы любим сборную России, а не сбродную чабана.

      1
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      Рейтинг: -407

      Аден 52 минуты назад

      нет уж, болейте вы сами за такую сбродную с воровитым дрочером-капитаном и с чабаном тренеришкой.

      2
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      Рейтинг: +13203

      Garrincha58 53 минуты назад

      люби свою родину, а не эту никчёмную сборную и хватит уже заниматься популискими высказываниями и тем более лизоблюдством не красит это господин П

      0
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      Рейтинг: +1356

      кто там 54 минуты назад

      ещё одни говорящие усы зашевелились. да ясно что вы за своих горой. вместе бабло пилите.

      2
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      Рейтинг: +6096

      Cleaner 54 минуты назад

      Мы НЕ любим ЭТУ нашу сборную. И мы терпеть не можем ЭТОГО тренера нашей сборной.

      2
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