Россия отыграла один гол в матче с Данией, Дзюба реализовал пенальти

ахахаха завтра Черчесов скажет - "Мы были близки к выходу из группы, просто играли на выезде".
Потом ему дадут медаль за заслуги перед отечеством и подарят молодую овечку.
Сборная России забила в ворота Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.
Автором гола стал Артем Дзюба. Он реализовал пенальти, заработанный Александром Соболевым.
- Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
- В прямом эфире встречу показывает Первый канал.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.