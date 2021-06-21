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    Россия отыграла один гол в матче с Данией, Дзюба реализовал пенальти

    Сборная России забила в ворота Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020.

    Автором гола стал Артем Дзюба. Он реализовал пенальти, заработанный Александром Соболевым.

    • Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
    • В прямом эфире встречу показывает Первый канал.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.06.2021 23:27
    Комментарии7
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      Рейтинг: +12973

      KLIM777 41 минуту назад

      ахахаха завтра Черчесов скажет - "Мы были близки к выходу из группы, просто играли на выезде".

      Потом ему дадут медаль за заслуги перед отечеством и подарят молодую овечку.

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      Рейтинг: +3316

      Semenycch > KLIM777 33 минуты назад

      Тебе очень хочется походить на свинью? Это наша сборная, какая бы не была, другой нет!

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      Рейтинг: +12973

      KLIM777 > Semenycch 30 минут назад

      это сборная, которая представляет одну из самых крупных и мощных стран мира! Одна болтовня только и заумные фразочки от тренера. Ничего больше! Даже два гола это просто индивидуальные действия.

      Поддерживать вот это? Если вам нравится такое, то пожалуйста. Этот состав тренеров и игроков заслуживает самой горячей критики. Они даже 3 место не могут занять.

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      Рейтинг: +3316

      Semenycch > KLIM777 26 минут назад

      Наша страна самая северная страна мира, а футбол летняя игра. А кроме того странная и опасная политика РФС с лимитом приводит в ослаблению Российского футбола.

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      Рейтинг: +12973

      KLIM777 > Semenycch 21 минуту назад

      Так вот. Все верно. Весь футбол в стране - это большой организм. Начиная со построения академий, лимитом в РПЛ и прочими приблудами. Когда это не работает или работает как у нрас через очко, то вот оно настоящий результат.

      Дотсаточно посмртреть на сборную Македонии. Они лет 12-14 заявляли, что однажды мы поедем на ЕВРО. Это было очень давно. Спустя долгие годы, они построили академии, проводят грамотную политику футбола. Да, у них не получилось, но попасть на евро уже заслуга. Да и чего скрывать в сборной Македонии раза в 3-4 больше игроков которые играют в топ чемпионатах) Достаточно Элмаса из Наполи, Алиоски из Лидса и Пандева из Дженоа. А там есть еще ребята из Загреба и прочих клубов неплохих. Это уже считать не будем. Ведь наши клубы в Европе тоже показали.

      Если наша Самая северная, то Дания это вообще Юг

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      Semenycch > KLIM777 20 минут назад

      Дания гораздо южнее.

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      Рейтинг: +12973

      KLIM777 > Semenycch 8 минут назад

      Гораздо южнее Мурманска, но не южнее Сочи)

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