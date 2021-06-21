Поульсен удвоил преимущество Дании в игре с Россией

Сборная Дании забила второй мяч в ворота России в игре третьего тура группового этапа Евро-2020.

Автором гола стал Юссуф Поульсен. Он воспользовался ошибкой Романа Зобнина, который отдавал мяч вратарю, не заметив соперника возле него.