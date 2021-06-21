Поульсен удвоил преимущество Дании в игре с Россией

Ахах. Ничтожества. Вот это тактика при проигрыши играть через вратаря, а свинья она везде свинья и в сборной насвинячит.
Сборная Дании забила второй мяч в ворота России в игре третьего тура группового этапа Евро-2020.
Автором гола стал Юссуф Поульсен. Он воспользовался ошибкой Романа Зобнина, который отдавал мяч вратарю, не заметив соперника возле него.
- Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
- В прямом эфире встречу показывает Первый канал.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.