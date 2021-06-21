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    Поульсен удвоил преимущество Дании в игре с Россией

    Сборная Дании забила второй мяч в ворота России в игре третьего тура группового этапа Евро-2020.

    Автором гола стал Юссуф Поульсен. Он воспользовался ошибкой Романа Зобнина, который отдавал мяч вратарю, не заметив соперника возле него.

    • Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
    • В прямом эфире встречу показывает Первый канал.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.06.2021 23:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1343

      кто там 52 минуты назад

      Ахах. Ничтожества. Вот это тактика при проигрыши играть через вратаря, а свинья она везде свинья и в сборной насвинячит.

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