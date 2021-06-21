Дания на 38-й минуте открыла счет в матче с Россией

зачем с такой игрой куда то выходить даже Македония играла лучше а они уже вылетели пора и нам честь знать
Сборная Дании вышла вперед в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против России.
Автором гола стал Миккель Дамсгор. Он забил из-за пределов штрафной площади. Датчане отличились первым же ударом в створ ворот соперника.
- Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
- В прямом эфире встречу показывает Первый канал.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.