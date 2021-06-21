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    3 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари

    Дания на 38-й минуте открыла счет в матче с Россией

    Сборная Дании вышла вперед в матче третьего тура группового этапа Евро-2020 против России.

    Автором гола стал Миккель Дамсгор. Он забил из-за пределов штрафной площади. Датчане отличились первым же ударом в створ ворот соперника.

    • Игра проходит в Копенгагене на стадионе «Паркен».
    • В прямом эфире встречу показывает Первый канал.
    • «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Стартовые составы команд можно посмотреть здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.06.2021 22:39
    Комментарии10
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      Рейтинг: +13196

      Garrincha58 1 час назад

      зачем с такой игрой куда то выходить даже Македония играла лучше а они уже вылетели пора и нам честь знать

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      Рейтинг: +13083

      Dominator777 1 час назад

      Вот и начался про...ЧЕ!!! Во втором тайме Дзюбу надо менять на Дельфина, или Антуана За Болотного (Дзюба себя в сборной исчерпал полностью).

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      Рейтинг: +13196

      Garrincha58 > Dominator777 1 час назад

      чтобы в нашем футболе что то изменилось надо всего то убрать из него троих людей это в первую очередь убрать Дзюбу скажем в Арсенал г. Тула Семака в ФНЛ пусть там ставит игру на столба и Черчесова пусть занимается рыбным бизнесом

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      Рейтинг: +11297

      paracetamol 1 час назад

      Дитё в воротах совершил детскую ошибку!

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      Рейтинг: +7365

      САДЫЧОК 1 час назад

      Ну такое ! До 35 минуты очень не плохо ! Миранчук был в порядке !
      .. Ну а ..потом все те же действующие антилица !

      0
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      Рейтинг: +187

      _-G-F-_ 1 час назад

      Ну как говорится: не забиваешь ты - забивают тебе!! Неписанный футбольный закон.
      Но не могу не отметить, что на гол датчане не наиграли от слова совсем. Ну эт чисто мое мнение.

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      Рейтинг: +3316

      Semenycch 1 час назад

      Говорят, вратарь - пол команды, у нашей сборной на этом ЧЕ пол команды нет.

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      Рейтинг: +13196

      Garrincha58 > Semenycch 1 час назад

      думаешь Акинфеев взял бы этот мяч, такие голы забиваются раз в год игрок бил вроде зряче, но так попасть можно только на фарте

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      Рейтинг: +23138

      Боцман59rus > Semenycch 1 час назад

      смотри мультфильмы чудило и на артемку тереби, Сафонова не трогай, знаток футбольный епт..

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      Рейтинг: +3316

      Semenycch > Боцман59rus 1 час назад

      Расскажи, свинья, вратарь сборной России должен реагировать на мяч, летящий в ворота или может его провожать взглядом?

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