Евро-2020. Нидерланды разгромили Северную Македонию, одержав 3 победы в 3 матчах

В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды крупно победили Северную Македонию со счетом 3:0.

Сначала забил Мемфис Депай, а затем дубль оформил Джорджиньо Вейналдум.

Голландцы выиграли все три встречи и вышли в плей-офф с первого места в группе. Македонцы не набрали ни одного очка и вылетели из турнира.

Евро-2020. Группа C. 3-й тур

Северная Македония – Нидерланды – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Депай, 24; 0:2 – Вейналдум, 51; 0:3 – Вейналдум, 58.

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