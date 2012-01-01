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    Евро-2020. Нидерланды разгромили Северную Македонию, одержав 3 победы в 3 матчах

    В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды крупно победили Северную Македонию со счетом 3:0.

    Сначала забил Мемфис Депай, а затем дубль оформил Джорджиньо Вейналдум.

    Голландцы выиграли все три встречи и вышли в плей-офф с первого места в группе. Македонцы не набрали ни одного очка и вылетели из турнира.

    Евро-2020. Группа C. 3-й тур

    Северная Македония – Нидерланды – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Депай, 24; 0:2 – Вейналдум, 51; 0:3 – Вейналдум, 58.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14740

      JTherry 32 минуты назад

      нидеры "отгондурасили" македонцев... Вейналдум - супер игрок!

      0
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      Рейтинг: +48354

      portero 49 минут назад

      Антохе дали чуток побегать.

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