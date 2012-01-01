Евро-2020. Нидерланды разгромили Северную Македонию, одержав 3 победы в 3 матчах

нидеры "отгондурасили" македонцев... Вейналдум - супер игрок!
В матче третьего тура группового этапа Евро-2020 Нидерланды крупно победили Северную Македонию со счетом 3:0.
Сначала забил Мемфис Депай, а затем дубль оформил Джорджиньо Вейналдум.
Голландцы выиграли все три встречи и вышли в плей-офф с первого места в группе. Македонцы не набрали ни одного очка и вылетели из турнира.
Евро-2020. Группа C. 3-й тур
Северная Македония – Нидерланды – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Депай, 24; 0:2 – Вейналдум, 51; 0:3 – Вейналдум, 58.