Евро-2020. Испания и Польша обменялись голами в 1-м за 64 года очном официальном матче

Испания и во втором туре группы Евро-2020 не смогла победить. Польша ушла от поражения благодаря голу Роберта Левандовски, лучшего бомбардира последних сезонов Бундеслиги.

На 58-й минуте испанец Жерар Морено не реализовал пенальти. Сборная Испании не забила четвертый 11-метровый подряд.

Перед последним туром обе команды имеют шансы на плей-офф.

Евро-2020. Группа Е. 2-й тур

Испания – Польша – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мората, 25; 1:1 – Левандовски, 54.

Испания: Симон, Ляпорт, П. Торрес, Льоренте, Альба, Коке (Сарабия, 68), Родри, Ольмо (Ф. Торрес, 61), Педри, Морено (Руис, 68), Мората (Оярсабаль, 87).

Польша: Щенсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешиньски, Свидерски (Франковски, 68), Клих (Козловски, 55), Модер (Линетти, 85), Зелиньски, Йозвяк, Пухач, Левандовски.

Предупреждения: П. Торрес, 81; Родри, 90+5 – Клих, 36; Модер, 57; Йозвяк, 59; Левандовски, 90+3.

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