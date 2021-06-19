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  • Евро-2020. Испания и Польша обменялись голами в 1-м за 64 года очном официальном матче

Евро-2020. Испания и Польша обменялись голами в 1-м за 64 года очном официальном матче

19 июня 2021, 23:54
16

Испания и во втором туре группы Евро-2020 не смогла победить. Польша ушла от поражения благодаря голу Роберта Левандовски, лучшего бомбардира последних сезонов Бундеслиги.

На 58-й минуте испанец Жерар Морено не реализовал пенальти. Сборная Испании не забила четвертый 11-метровый подряд.

Перед последним туром обе команды имеют шансы на плей-офф.

Евро-2020. Группа Е. 2-й тур

Испания – Польша – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Мората, 25; 1:1 – Левандовски, 54.

Испания: Симон, Ляпорт, П. Торрес, Льоренте, Альба, Коке (Сарабия, 68), Родри, Ольмо (Ф. Торрес, 61), Педри, Морено (Руис, 68), Мората (Оярсабаль, 87).

Польша: Щенсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешиньски, Свидерски (Франковски, 68), Клих (Козловски, 55), Модер (Линетти, 85), Зелиньски, Йозвяк, Пухач, Левандовски.

Предупреждения: П. Торрес, 81; Родри, 90+5 – Клих, 36; Модер, 57; Йозвяк, 59; Левандовски, 90+3.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Испания. Примера Испания Польша
Комментарии (16)
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Enter2006
1624136080
Испанцы - 3,14дарасы!!!
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portero
1624136157
Сарабия уникум наверное 90% мячей потерял, да у всех команд есть слабые на евро, возможно это нервы....
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Боцман59rus
1624136237
- ну вот, Поляки снова в игре, больше того, еще и фавориты в игре против Шведов. А я уже было их списал)))
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derrik2000
1624136330
На этом ЕВРО, смотрю, удача благоволит НЕ к сильнейшим, а к УПОРНЫМ. Ну, Поляки, ну, молодцы! И, что характерно, не СТОЛПИЛИСЬ в конце матча около своих ворот, как наигрывает такие моменты "стасикова сбродная", а поднялись чуть выше и включили хороший прессинг. P.S. Когда в конце матча мяч ПРОНЁССЯ ПОПЕРЁК штрафной испанцев в метре-полутора от игрока сборной Польши, я аж ножкой дрыгнул! )))
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Enter2006
1624136669
Испанский стыд...
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paracetamol
1624171461
Испания опасно подвисла. Забивать некому, забивных форвардов нет! А моментов было море.
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zigbert
1624175690
Поляки молодцы, эта ничья может послужить им хорошую службу. Ни одна из команд в группе не потеряла еще шансы выхода в следующий этап. Последний тур будет огненным.
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Vladarg
1624181153
Даже в самые нелегкие времена у Испании были Игроки,в одиночку решавшие исход игры.смотря на этот состав,плачевные выводы напрашиваются.даже если проскочат в плей-офф,далее одной восьмой им не пройти.
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Дедуктор
1624183149
Испания как сборная посредственностей. Такой команды еще не было, однако. Это ж как постараться надо было. Чтобы в самой великой футбольной державе мира собрать в сборную такой сброд. Али у них лимита легионеров нет и там сплошь забугорные профессионалы мазу держат?
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portero
1624193337
Пока испанцы играют как тоомоза, что-то в их ноловах не то происходит.....
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