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    Евро-2020. Испания и Польша обменялись голами в 1-м за 64 года очном официальном матче

    Испания и во втором туре группы Евро-2020 не смогла победить. Польша ушла от поражения благодаря голу Роберта Левандовски, лучшего бомбардира последних сезонов Бундеслиги.

    На 58-й минуте испанец Жерар Морено не реализовал пенальти. Сборная Испании не забила четвертый 11-метровый подряд.

    Перед последним туром обе команды имеют шансы на плей-офф.

    Евро-2020. Группа Е. 2-й тур

    Испания – Польша – 1:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Мората, 25; 1:1 – Левандовски, 54.

    Испания: Симон, Ляпорт, П. Торрес, Льоренте, Альба, Коке (Сарабия, 68), Родри, Ольмо (Ф. Торрес, 61), Педри, Морено (Руис, 68), Мората (Оярсабаль, 87).

    Польша: Щенсны, Беднарек (Давидович, 85), Глик, Берешиньски, Свидерски (Франковски, 68), Клих (Козловски, 55), Модер (Линетти, 85), Зелиньски, Йозвяк, Пухач, Левандовски.

    Предупреждения: П. Торрес, 81; Родри, 90+5 – Клих, 36; Модер, 57; Йозвяк, 59; Левандовски, 90+3.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.06.2021 23:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: -869

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Испания дно

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      Рейтинг: +776

      Enter2006 2 часа назад

      Испанский стыд...

      1
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      Рейтинг: +317

      tarasofka 2 часа назад

      талалаев на матч тв прямо сейчас бьёт свой недостижимый рекорд по дебильным очкам в каждой передаче. вчера ещё думал, может фингал скрывает. сейчас уже нет.

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      Рейтинг: +22968

      Боцман59rus > tarasofka 2 часа назад

      ипать очечи...

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      Рейтинг: +15245

      derrik2000 2 часа назад

      На этом ЕВРО, смотрю, удача благоволит НЕ к сильнейшим, а к УПОРНЫМ.
      Ну, Поляки, ну, молодцы!
      И, что характерно, не СТОЛПИЛИСЬ в конце матча около своих ворот, как наигрывает такие моменты "стасикова сбродная", а поднялись чуть выше и включили хороший прессинг.

      P.S. Когда в конце матча мяч ПРОНЁССЯ ПОПЕРЁК штрафной испанцев в метре-полутора от игрока сборной Польши, я аж ножкой дрыгнул! )))

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      Рейтинг: +22968

      Боцман59rus 2 часа назад

      - ну вот, Поляки снова в игре, больше того, еще и фавориты в игре против Шведов.
      А я уже было их списал)))

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      Рейтинг: +48208

      portero 2 часа назад

      Сарабия уникум наверное 90% мячей потерял, да у всех команд есть слабые на евро, возможно это нервы....

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      Рейтинг: +22968

      Боцман59rus > portero 2 часа назад

      -его вместе с Дракслером, после Парижа, нужно будет по новому учить в футбол играть.

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      Рейтинг: +776

      Enter2006 2 часа назад

      Испанцы - 3,14дарасы!!!

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      Рейтинг: +5807

      vladik12 > Enter2006 2 часа назад

      С чего вдруг?

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