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    MEN: Зинченко будет основным левым защитником «Манчестер Сити» в новом сезоне

    «Манчестер Сити» не будет усиливать левый фланг обороны во время летнего трансферного окна.

    По информации Manchester Evening News, клуб планирует покупать новых игроков на другие позиции, а основным левым защитником будет Александр Зинченко.

    Главный тренер команды Хосеп Гвардиола считает, что украинец выполняет нужные функции лучше своих конкурентов.

    • Зинченко выступает за «Сити» с лета 2016 года.
    • В минувшем сезоне он сделал 2 ассиста в 32 матчах.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 13:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12331

      Cules2013 43 минуты назад

      У таких тренеров, как Гвардиола, понятие "игрок основы" весьма и весьма относительно.
      Я бы сказал, что в Сити сейчас есть только один человек, место которого в основе не подвергается сомнению - это вратарь Эдерсон.

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