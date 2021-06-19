MEN: Зинченко будет основным левым защитником «Манчестер Сити» в новом сезоне

«Манчестер Сити» не будет усиливать левый фланг обороны во время летнего трансферного окна.
По информации Manchester Evening News, клуб планирует покупать новых игроков на другие позиции, а основным левым защитником будет Александр Зинченко.
Главный тренер команды Хосеп Гвардиола считает, что украинец выполняет нужные функции лучше своих конкурентов.
- Зинченко выступает за «Сити» с лета 2016 года.
- В минувшем сезоне он сделал 2 ассиста в 32 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 2024 года.
Источник: Manchester Evening News