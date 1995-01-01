Евро-2020. Хорватия и Чехия обменялись голами. Ловрен вышел в основе; Влашич, Крал – на замену

Сценарий игры у обеих команд был одинаковым:ничья нас устроит.только не проиграть!потому и такая невесёлая,в целом,игра.
Хорватия довела серию без побед до четырех матчей. Во втором туре группы D Евро-2020 хорваты обменялись голами с Чехией.
Деян Ловрен («Зенит») вышел в основе хорватов. Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте, Алекс Крал – на 63-й.
Иван Перишич стал первым хорватом в истории, забившим на четырех ЧМ/Евро подряд (ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020).
Евро-2020. Группа D. 2-й тур
Голы: 0:1 – Шик, 37 (с пенальти); 1:1 – Перишич, 47.