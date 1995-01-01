Евро-2020. Хорватия и Чехия обменялись голами. Ловрен вышел в основе; Влашич, Крал – на замену

Хорватия довела серию без побед до четырех матчей. Во втором туре группы D Евро-2020 хорваты обменялись голами с Чехией.

Деян Ловрен («Зенит») вышел в основе хорватов. Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте, Алекс Крал – на 63-й.

Иван Перишич стал первым хорватом в истории, забившим на четырех ЧМ/Евро подряд (ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020).

Евро-2020. Группа D. 2-й тур

Хорватия – Чехия – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Шик, 37 (с пенальти); 1:1 – Перишич, 47.

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