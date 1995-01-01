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    Евро-2020. Хорватия и Чехия обменялись голами. Ловрен вышел в основе; Влашич, Крал – на замену

    Хорватия довела серию без побед до четырех матчей. Во втором туре группы D Евро-2020 хорваты обменялись голами с Чехией.

    Деян Ловрен («Зенит») вышел в основе хорватов. Никола Влашич вышел на замену на 62-й минуте, Алекс Крал – на 63-й.

    Иван Перишич стал первым хорватом в истории, забившим на четырех ЧМ/Евро подряд (ЧМ-2014, Евро-2016, ЧМ-2018, Евро-2020).

    Евро-2020. Группа D. 2-й тур

    Хорватия – Чехия – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Шик, 37 (с пенальти); 1:1 – Перишич, 47.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1341

      Marley Bob 10 минут назад

      Сценарий игры у обеих команд был одинаковым:ничья нас устроит.только не проиграть!потому и такая невесёлая,в целом,игра.

      1
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      Рейтинг: +86562

      zigbert 52 минуты назад

      Пожалуй обе команды остались довольны результатом, отложив главную задачу выхода из группы на последний тур. В первом тайме чуть лучше выглядели чехи. Во втором хорваты стали более решительными в единоборствах.

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      Рейтинг: +14638

      JTherry > zigbert 15 минут назад

      чуть больше понравились чехи, но при этом игра обеих сборных слишком осторожная и унылая, прям, загнанные лошади были на поле... у хорватов - матч с Шотландией, у чехов впереди - Англия, первым нужна победа, вторым и ничьей достаточно, и задача у них легче...

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      Рейтинг: +341

      R_a_i_n 56 минут назад

      Смотрел весь матч специально из за Крала. Это не Крал, это кал какой то.

      1
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      Рейтинг: +10

      wago42 1 час назад

      vp-tennis.com - вот на этом ресурсе я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Инсайдерская информация!!!

      0
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      Рейтинг: +22884

      Боцман59rus 1 час назад

      - поле ЛЧ, матчи на евро, прост пародия на футбол, плюс игроки не в лучших кондициях, после ковидного сезона. Ну а Влашичу и Кралу, на фоне безликой игры сборных, контракта в Европу, не видать как собственных ушей, если только не проявят себя в матчах плей офф

      2
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      Рейтинг: +66350

      insider_retro > Боцман59rus 36 минут назад

      Дааа... Пока ярмарка футбола не блестит и не сверкает...
      Ветераны лениво попукивают, а молодёжь себя стесняется проявлять...

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