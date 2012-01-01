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    Сборная России – о втором месте в группе на Евро: «Все в наших руках»

    Пресс-служба сборной России отреагировала в твиттере на победу Бельгии над Данией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.

    «21 июня. Россия – Дания. Все в наших руках», – написали в твиттере сборной.

    • Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
    • По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии7
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      Рейтинг: +22814

      Боцман59rus 3 минуты назад

      учитывая то, как дико везет Датчанам на этом Евро, может что о и выгорит, но это уж точно не будет нашей заслугой, по составу и организации игры, они с другой планеты. Черкесов провел немало матчей на высоком уровне- КК, ЧМ, ЧЕ, ЛН, отборочные турниры, но вместо того, чтобы перенимать опыть ведущих футбольных держав, расти в профессиональном плане, он смотрит на всех с высока, с важностью надувает щеки и демонстрирует полную невменяемость к внешним факторам

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      Рейтинг: +328

      R_a_i_n 10 минут назад

      Сказал Дзюба и быстренько закрылся у себя в номере

      0
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      Рейтинг: +8789

      Вомбат 14 минут назад

      Уважаемые игроки, в ваших руках не все. Дания сильнее, причем намного. Поэтому вам (и нам) поможет помочь только чудо -- такое, которое помогло выиграть финнам.

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      Рейтинг: +6041

      playsh 19 минут назад

      Дания рвать будет наших,победа даст им шанс пройти дальше.
      Бельгия в любом случае три очка,даже спустя рукава,у фиников возьмёт - это очевидно.

      0
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      Рейтинг: +4320

      polt 38 минут назад

      Будет показательная игра от датчан, как надо настраиваться и выгрызать победу, когда это необходимо. Расчет наших на ничью не прокатит.

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      Рейтинг: +2828

      Алехсбургер. 52 минуты назад

      В ваших руках..
      В ваших руках даже синица не может ужиться.
      Сидит потом,недоумевает в центре поля...
      А журавли летят.

      2
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      Рейтинг: +2909

      PAREVG. 1 час назад

      Смотрел я дак Дания против Бельгии играла...
      И, в общем, не верю я в победу над Датчанами.
      Особенно если вспомнить как безвольно наша сборная с Бельгией играла.

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