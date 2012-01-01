Сборная России – о втором месте в группе на Евро: «Все в наших руках»

учитывая то, как дико везет Датчанам на этом Евро, может что о и выгорит, но это уж точно не будет нашей заслугой, по составу и организации игры, они с другой планеты. Черкесов провел немало матчей на высоком уровне- КК, ЧМ, ЧЕ, ЛН, отборочные турниры, но вместо того, чтобы перенимать опыть ведущих футбольных держав, расти в профессиональном плане, он смотрит на всех с высока, с важностью надувает щеки и демонстрирует полную невменяемость к внешним факторам
Пресс-служба сборной России отреагировала в твиттере на победу Бельгии над Данией (2:1) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2020.
«21 июня. Россия – Дания. Все в наших руках», – написали в твиттере сборной.
- Матч в Копенгагене начнется в 22:00 мск.
- По итогам двух туров в активе россиян 3 очка, у датчан – 0.