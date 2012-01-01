Сборная Дании забила 1 гол в 2 матчах Евро, нанеся 43 удара

К сожалению...может прорвать их ! То , как они играли первые 40 минут- почти чемпионская игра !
Сборная Дании стартовала с двух поражений на групповом этапе Евро-2020.
В субботу датчане уступили Финляндии (0:1), а сегодня – Бельгии (1:2).
За два матча команда суммарно нанесла 43 удара по воротам соперников, и только один из них привел к забитому мячу.
- Согласно показателю xG (ожидаемые голы), Дания должна была отличиться 3,8 раза.
- В 3-м туре Евро датчане сыграют с Россией.
- Матч состоится в Копенгагене в понедельник, 21 июня.