Сборная Дании забила 1 гол в 2 матчах Евро, нанеся 43 удара

Сборная Дании стартовала с двух поражений на групповом этапе Евро-2020.

В субботу датчане уступили Финляндии (0:1), а сегодня – Бельгии (1:2).

За два матча команда суммарно нанесла 43 удара по воротам соперников, и только один из них привел к забитому мячу.