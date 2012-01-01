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    Сборная Дании забила 1 гол в 2 матчах Евро, нанеся 43 удара

    Сборная Дании стартовала с двух поражений на групповом этапе Евро-2020.

    В субботу датчане уступили Финляндии (0:1), а сегодня – Бельгии (1:2).

    За два матча команда суммарно нанесла 43 удара по воротам соперников, и только один из них привел к забитому мячу.

    • Согласно показателю xG (ожидаемые голы), Дания должна была отличиться 3,8 раза.
    • В 3-м туре Евро датчане сыграют с Россией.
    • Матч состоится в Копенгагене в понедельник, 21 июня.

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    Источник: Opta

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7307

      САДЫЧОК 13 минут назад

      К сожалению...может прорвать их ! То , как они играли первые 40 минут- почти чемпионская игра !

      0
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      Рейтинг: +48103

      portero 47 минут назад

      Лишь бы их не прорвало на наших....

      2
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      Рейтинг: +4829

      Fusballer > portero 1 минуту назад

      Дзюбинью прорвет. Не зря же он терпит, копит голы. Хет-трик уже задолжал.

      0
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      Рейтинг: +2883

      FENIX-SL 1 час назад

      ахахахаха
      ну вот на россию и свалится весь запас мячей что не забили
      поздравляю любителей поганого футбола с 4 местом)

      0
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