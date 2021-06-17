Лукаку признан лучшим игроком матча Дания – Бельгия

УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.
Этого звания удостоился нападающий Ромелу Лукаку, который провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличался.
- Бельгия добыла волевую победу над Данией со счетом 2:1.
- Полузащитник Кевин Де Брюйне вышел на замену сразу после перерыва и сделал два голевых действия за 25 минут.
Источник: Твиттер Евро-2020
у Дзюбы просто нет шансов если против него так будут играть, это будет минус один игрок на поле... выход де Брюйне и он лучший.
Черчесов ведь не посадит его на скамейку Дзюбу, так что шансов практически нет...