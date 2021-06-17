Лукаку признан лучшим игроком матча Дания – Бельгия

УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам матча второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.

Этого звания удостоился нападающий Ромелу Лукаку, который провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отличался.