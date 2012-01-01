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    Де Брюйне вышел на замену в матче с Данией и сделал 2 голевых действия за 25 минут

    В Копенгагене проходит матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.

    После перерыва на замену вышел полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

    За 25 минут игрового времени бельгиец сделал два голевых действия – сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.

    • Де Брюйне 29 мая в финале ЛЧ сломал кости носа и глазницу.
    • Из-за повреждения хавбек пропустил субботнюю игру против России (3:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +48090

      portero 28 минут назад

      И это он еще в экономном режиме для своего организма работал на поле...

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    • ...
      Рейтинг: +21020

      DOCTOR PENALTY 33 минуты назад

      Нам бы такого.

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4829

      Fusballer > DOCTOR PENALTY 24 минуты назад

      Дзюба есть же. И чего вам ещё не хватает?

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      Рейтинг: +8787

      Вомбат 39 минут назад

      Гений, что еще скажешь?

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