Де Брюйне вышел на замену в матче с Данией и сделал 2 голевых действия за 25 минут

В Копенгагене проходит матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.

После перерыва на замену вышел полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.

За 25 минут игрового времени бельгиец сделал два голевых действия – сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.