Де Брюйне вышел на замену в матче с Данией и сделал 2 голевых действия за 25 минут

И это он еще в экономном режиме для своего организма работал на поле...
В Копенгагене проходит матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.
После перерыва на замену вышел полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне.
За 25 минут игрового времени бельгиец сделал два голевых действия – сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.
- Де Брюйне 29 мая в финале ЛЧ сломал кости носа и глазницу.
- Из-за повреждения хавбек пропустил субботнюю игру против России (3:0).