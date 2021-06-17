Евро-2020. Бельгия добыла волевую победу над Данией и вышла в плей-офф, у Де Брюйне гол и ассист

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Бельгия в Копенгагене переиграла Данию со счетом 2:1.

Датчане вышли вперед на второй минуте усилиями Юссуфа Поульсена, однако после перерыва бельгийцы сумели не только отыграться, но и добыть итоговую победу. В обоих голах поучаствовал вышедший на замену Кевин Де Брюйне. Сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.

Сборная Бельгии набрала шесть очков в двух турах и досрочно вышла в плей-офф турнира. Для Дании все решится в понедельник в поединке с Россией.

Евро-2020. Группа B. 2-й тур

Дания – Бельгия – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Поульсен, 2; 1:1 – Т. Азар, 55; 1:2 – Де Брюйне, 70.

Предупреждения: Васс, 59; Дамсгор, 69; Йенсен, 81 – Т. Азар, 90+4.

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