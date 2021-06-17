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    Евро-2020. Бельгия добыла волевую победу над Данией и вышла в плей-офф, у Де Брюйне гол и ассист

    В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Бельгия в Копенгагене переиграла Данию со счетом 2:1.

    Датчане вышли вперед на второй минуте усилиями Юссуфа Поульсена, однако после перерыва бельгийцы сумели не только отыграться, но и добыть итоговую победу. В обоих голах поучаствовал вышедший на замену Кевин Де Брюйне. Сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.

    Сборная Бельгии набрала шесть очков в двух турах и досрочно вышла в плей-офф турнира. Для Дании все решится в понедельник в поединке с Россией.

    Евро-2020. Группа B. 2-й тур

    Дания – Бельгия – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Поульсен, 2; 1:1 – Т. Азар, 55; 1:2 – Де Брюйне, 70.

    Предупреждения: Васс, 59; Дамсгор, 69; Йенсен, 81 – Т. Азар, 90+4.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Источник: «Бомбардир»

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    17.06.2021 20:54
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    Комментарии132
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      Рейтинг: +48

      Velikiy8888 18 июня 2021, 08:45

      Давай Рашка

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 18 июня 2021, 08:32

      Вариант у сборной пройти Данию один, попросить дубль сборной Италии надеть майки сборной России на этот матч и выйти поиграть, пока их в лицо не знают.

      1
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      Рейтинг: +4424

      Oldtrafford83 18 июня 2021, 08:18

      В этом и была всегда проблема нашей сборной,они смотрели все варианты выхода из группы,по факту только один вариант, это победа,но у наших миллионеров не будет не ума не навыков чтобы её добиться и я надеюсь тогда чабана наконец уволят!!!

      3
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      Рейтинг: +28706

      silver29 18 июня 2021, 07:55

      Зачем что-то считать ? игры то нет, даже если волей огромного случая пройдем ((((

      1
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 18 июня 2021, 07:05

      Шансов у наших откровенно мало...

      0
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      Рейтинг: +18875

      Cleaner > _Marqella_ 18 июня 2021, 11:17

      И ЧО???

      0
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      Рейтинг: +178

      LGBT+ 18 июня 2021, 02:19

      без Эриксона Дания немного сильнее РФ, но за очки бороться можно.
      вот только выход из группы станет большим поражением для всего нашего футбола.

      выползем и вылетим в 1/8 или 1/4, показывая убогий скучный футбол, друзяшки Усатого будут довольны и станут дальше лоббировать его задницу на тренерском мостике.

      проиграй, РФ!
      проиграй натолько позорно, что даже зажравшимся чиновникам станет стыдно и они хоть что-то сделают для футбола в стране.

      БОЛЕЕМ ЗА ДАНИЮ!
      ЗА ЭРИКСОНА!

      и на этом Евро отлично играет сборная Украины, и так будет за кого топить, мы единый народ.

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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft > LGBT+ 18 июня 2021, 06:35

      может ты покажешь как нужно играть или тренеровать только языком трепать

      0
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      Рейтинг: +178

      LGBT+ > kosmonaft 18 июня 2021, 13:32

      без проблем.
      с тебя 2,5 миллиона евро в год, с меня обещание выйти из группы Евро.

      0
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      Рейтинг: +1046

      kosmonaft > LGBT+ 18 июня 2021, 15:48

      так ты не насчёт результата волнуешься а насчёт бабла

      0
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      Рейтинг: +18116

      житель СПб 18 июня 2021, 00:38

      Все замечают, что появились положительные комментарии и надежды?! Вот. всегда надо надеяться на свою страну и команду. А по делу - в 1 тайме Бельгии - той самой - не было видно, играли примерно две равные команды (это - к вопросу о нашей 1 игре и к игре в понедельник!), и лишь когда вышли звезды, все стало на свои места. Де Брюйне - это что-то! Неслучайно его так ценит великий Гвардиола...
      Что касается нас - я даже жалею, что нам достаточно играть вничью. Потому что, когда мы так настраиваемся - мы всегда проигрываем.
      Особенно тяжело будет с Данией, которая сделает все возможное, и болельщики будут только за них. Настоящей борьбы и удачи нам!

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 18 июня 2021, 00:30

      Теперь нам можно в ничейку с данами сыграть.

      0
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      Рейтинг: +28518

      JTherry 18 июня 2021, 00:21

      "сказочник" Писарев только что по матч-тв сказал, что шансы сборной после победы Бельгии над Данией "сильно возросли, поэтому надо побеждать в Копенгагене и выходить из группы"... есть, кто верит в победу?) я надеюсь на результативную ничью, если наши забьют первыми, или нулевую, если Черчесов поставит надежный "автобус"...

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      Рейтинг: +2784

      seth343 > JTherry 18 июня 2021, 07:09

      Я думаю, только автобус нам может помочь, как на ЧМ против Испании, а против Дании играть в открытый футбол мы не смогем)))

      3
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 17 июня 2021, 23:50

      Вообщем раскатают наших Датчане! Возить Бельгию по полю так в первом тайме, это мощно! Я конечно буду болеть за наших! Но Дивеева в центре обороны конечно жаль, Черчесов это должен понимать, его уничтожат! Срочно Кудряшова на поле, так будет хоть какой-то шанс!

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      Рейтинг: +67330

      portero > KalterJax 18 июня 2021, 00:06

      Дзюбу снять и лишнего человека в защиту....

      3
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      Рейтинг: +6959

      Красногорск_Фан > KalterJax 18 июня 2021, 00:12

      Вопрос не только в тактике но и в настрое. С Бельгией явно не выходили как на матч жизни и смерти

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      Рейтинг: +17785

      paracetamol > portero 18 июня 2021, 00:31

      Семенова?

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > paracetamol 18 июня 2021, 07:27

      Семёнов не лучше и не хуже тех, кто с финами играл! Но у него как и у Шунина нестабильная психология сейчас их нельзя ставить! Дивеев вот поймал свою игру, был лучшим! Баринов в обороне не очень мне понравился, если есть возможность то поставил бы Кудряшова!)

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      Рейтинг: +67330

      portero > paracetamol 18 июня 2021, 14:44

      лучше Заболотного , пусть сальто делает , пока на него смотрят датчане , кто-нибудь гол забьёт...

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