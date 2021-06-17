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  • Евро-2020. Бельгия добыла волевую победу над Данией и вышла в плей-офф, у Де Брюйне гол и ассист

Евро-2020. Бельгия добыла волевую победу над Данией и вышла в плей-офф, у Де Брюйне гол и ассист

17 июня 2021, 20:54
118

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Бельгия в Копенгагене переиграла Данию со счетом 2:1.

Датчане вышли вперед на второй минуте усилиями Юссуфа Поульсена, однако после перерыва бельгийцы сумели не только отыграться, но и добыть итоговую победу. В обоих голах поучаствовал вышедший на замену Кевин Де Брюйне. Сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.

Сборная Бельгии набрала шесть очков в двух турах и досрочно вышла в плей-офф турнира. Для Дании все решится в понедельник в поединке с Россией.

Евро-2020. Группа B. 2-й тур

Дания – Бельгия – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Поульсен, 2; 1:1 – Т. Азар, 55; 1:2 – Де Брюйне, 70.

Предупреждения: Васс, 59; Дамсгор, 69; Йенсен, 81 – Т. Азар, 90+4.

Календарь Евро-2020

Турнирные таблицы Евро-2020

Источник: «Бомбардир»
Чемпионат Европы Дания Бельгия
Комментарии (118)
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slavа0508
1623952708
Не лучший результат для нас ,,,ничья была бы предпочтительней,,,а так Бельгийцы могут не основным составом с Финнами сыграть,,,А Датчанам отступать не куда выйдут с нами и будут рвать и метать,,,вся надежда что наши не дрогнут ,,,,,
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portero
1623952886
Повезло нашим что не было де Брюйне, без него Бельгия слабая в атаке...
Дания задавит наших пешеходов, Дзюбу надо на банку сажать , выпускать только в концовке....
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slavа0508
1623952909
У Бельгии всё таки игроки выше классом именно за счёт этого и победили,,
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Vladarg
1623952966
В первом тайме Дания была намного предпочтительнее,у Бельгии ничего не получалось,но во втором вышел Он..и все стало на свои места.
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Kollljan
1623953003
Я думаю, что все теперь прекрасно понимают, что ждет нас в матче с Данией. Что, собственно, все и ожидают. Четвертое место в группе - и домой.
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slavа0508
1623953702
Ну теперь играем в ничью с Данией 3 место обеспечено , побеждаем 2 в кармане проигрываем, то 3 или 4 ,короче всё зависит от наших чего хотят и что смогут,,,,,
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insider_retro
1623953904
Бельгия вовремя очнулась, а Дания не вовремя поверила в победу...
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Garrincha58
1623955302
что же датчане сделают с нашей сборной даже не представляю
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knikos
1623958353
Все переругались в подсчётах . Дело обстоит так. Наиболее вероятные исходы матчей : мы проигрываем Дании , финны проигрывают Бельгии . 1) Мы проигрываем 0:1 . Три команды Дания , Россия , Финляндия по 3 очка , разница у всех - 0 , 1 забит , 1 пропущен ( в микро-турнире трёх !!! ) . Тогда вступает разница в группе . Дания -1 , Россия -3 , Финляндия - разница , с которой они проиграют Бельгии . Проиграют 0:1 или 0:2 - мы четвёртые и до свидания . Проигрывают 0:3 . Дания вторая , а у нас с финнами будут считать жёлтые и красные карточки . Финны проигрывают 1:4 . Дания -вторая , финны опережают нас по забитым мячам , мы - 1 , финны - 2. 2) Мы проигрываем 1:2 . Тогда в микротурнире . Дания разница 0 , 2 забито , 2 пропущено . Мы также 0 , 2 , 2 . Финны 0,1,1. Теперь разница мячей в группе . Значит Дания вторая , мы третьи. 3) Мы проигрываем с разницей в два мяча . Писец , мы домой . Значит так если проигрывать , то только 1:2 , 2:3 . Ну лучше ничью сгонять , конечно или ( о , Боже ! ) выиграть .
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JTherry
1623964876
"сказочник" Писарев только что по матч-тв сказал, что шансы сборной после победы Бельгии над Данией "сильно возросли, поэтому надо побеждать в Копенгагене и выходить из группы"... есть, кто верит в победу?) я надеюсь на результативную ничью, если наши забьют первыми, или нулевую, если Черчесов поставит надежный "автобус"...
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