Евро-2020. Бельгия добыла волевую победу над Данией и вышла в плей-офф, у Де Брюйне гол и ассист

В матче второго тура группового этапа Евро-2020 Бельгия в Копенгагене переиграла Данию со счетом 2:1.
Датчане вышли вперед на второй минуте усилиями Юссуфа Поульсена, однако после перерыва бельгийцы сумели не только отыграться, но и добыть итоговую победу. В обоих голах поучаствовал вышедший на замену Кевин Де Брюйне. Сначала он ассистировал Торгану Азару, а затем забил сам.
Сборная Бельгии набрала шесть очков в двух турах и досрочно вышла в плей-офф турнира. Для Дании все решится в понедельник в поединке с Россией.
Евро-2020. Группа B. 2-й тур
Голы: 1:0 – Поульсен, 2; 1:1 – Т. Азар, 55; 1:2 – Де Брюйне, 70.
Предупреждения: Васс, 59; Дамсгор, 69; Йенсен, 81 – Т. Азар, 90+4.
Источник: «Бомбардир»
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