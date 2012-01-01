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    Дания и Бельгия остановили игру на десятой минуте, чтобы аплодисментами поддержать Эриксена

    В Копенгагене проходит матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.

    На десятой минуте игра была остановлена. Во время паузы футболисты поаплодировали Кристиану Эриксену, чтобы поддержать его.

    В минувшую субботу 29-летний полузащитник перенес остановку сердца во время встречи датчан с Финляндией.

    • Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор.
    • Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
    • Пока неизвестно, продолжит ли карьеру датчанин.

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    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Сегодня, 19:34
    Комментарии3
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      Рейтинг: +9913

      BRO_football 1 час назад

      Может, Бельгия и матч проиграет в поддержку Эриксена? От этого было бы намного больше пользы, чем простые слова и аплодисменты.

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      Рейтинг: +24

      LGBT+ > BRO_football 1 час назад

      Эриксону было приятно увидеть поддержку товарищей на поле.
      если мамкины циники считают этот жест бессмысленным, то это проблема самих мамкиных циников.

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      Рейтинг: +9913

      BRO_football > LGBT+ 50 минут назад

      Наверняка, Эриксен винит себя в том, что Дания проиграла матч Финляндии, что впоследствии может сказаться на выходе в плей-офф. Так что победа Дании в последующих двух матчах поможет Эриксену куда больше, чем поддержка товарищей на поле.

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