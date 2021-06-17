Дания и Бельгия остановили игру на десятой минуте, чтобы аплодисментами поддержать Эриксена

В Копенгагене проходит матч второго тура группового этапа Евро-2020 между сборными Дании и Бельгии.
На десятой минуте игра была остановлена. Во время паузы футболисты поаплодировали Кристиану Эриксену, чтобы поддержать его.
В минувшую субботу 29-летний полузащитник перенес остановку сердца во время встречи датчан с Финляндией.
- Эриксену установят кардиовертер-дефибриллятор.
- Это устройство предотвращает внезапное прекращение работы сердца человека.
- Пока неизвестно, продолжит ли карьеру датчанин.
Источник: Официальный твиттер УЕФА