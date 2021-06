«Возвращение Супермена». «Парма» объявила о переходе Буффона

«Парма» объявила о переходе вратаря Джанлуиджи Буффона.

Клуб сообщил о переходе 43-летнего голкипера, опубликовав видеоролик, на котором Буффон выкапывает на поле сундук с костюмом Супермена и формой «Пармы».

«Он вернулся домой. Возвращение Супермена», – подписала видео пресс-служба клуба.

He is back where he belongs.He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX