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    «Возвращение Супермена». «Парма» объявила о переходе Буффона

    «Парма» объявила о переходе вратаря Джанлуиджи Буффона.

    Клуб сообщил о переходе 43-летнего голкипера, опубликовав видеоролик, на котором Буффон выкапывает на поле сундук с костюмом Супермена и формой «Пармы».

    «Он вернулся домой. Возвращение Супермена», – подписала видео пресс-служба клуба.

    • Буффон покинул «Ювентус».
    • «Парма» в следующем сезоне выступит в Серии В.
    • Буффон – воспитанник «Пармы». Он играл за клуб с 1995 по 2001-й год.
    • С «Пармой» Буффон брал Кубок УЕФА (финал был в Москве в «Лужниках»).

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    Источник: твиттер «Пармы»

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    Сегодня, 13:10
    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      Genchik92 1 час назад

      Классно представили !!!!

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