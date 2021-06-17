«Возвращение Супермена». «Парма» объявила о переходе Буффона

Классно представили !!!!
«Парма» объявила о переходе вратаря Джанлуиджи Буффона.
Клуб сообщил о переходе 43-летнего голкипера, опубликовав видеоролик, на котором Буффон выкапывает на поле сундук с костюмом Супермена и формой «Пармы».
«Он вернулся домой. Возвращение Супермена», – подписала видео пресс-служба клуба.
- Буффон покинул «Ювентус».
- «Парма» в следующем сезоне выступит в Серии В.
- Буффон – воспитанник «Пармы». Он играл за клуб с 1995 по 2001-й год.
- С «Пармой» Буффон брал Кубок УЕФА (финал был в Москве в «Лужниках»).
He is back where he belongs.He is back home.#SupermanReturns @gianluigibuffon @Kyle_J_Krause @ParmaCalcio_en pic.twitter.com/bh2FO6P8YX— Parma Calcio 1913 (@1913parmacalcio) June 17, 2021