Евро-2020. Италия разгромила Швейцарию и стала первым участником плей-офф

Италия и во втором туре группы А Евро-2020 разгромила соперника. На этот раз три мяча от итальянцев пропустила Швейцария. Дубль оформил Мануэль Локателли.

Италия досрочно выходит в плей-офф. Швейцария может туда попасть по итогам третьего тура, где встретится с Турцией.

Евро-2020. Группа А. 2-й тур

Италия – Швейцария – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Локателли, 26; 2:0 – Локателли, 52; 3:0 – Иммобиле, 89.

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