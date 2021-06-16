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    Евро-2020. Италия разгромила Швейцарию и стала первым участником плей-офф

    Италия и во втором туре группы А Евро-2020 разгромила соперника. На этот раз три мяча от итальянцев пропустила Швейцария. Дубль оформил Мануэль Локателли.

    Италия досрочно выходит в плей-офф. Швейцария может туда попасть по итогам третьего тура, где встретится с Турцией.

    Евро-2020. Группа А. 2-й тур

    Италия – Швейцария – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Локателли, 26; 2:0 – Локателли, 52; 3:0 – Иммобиле, 89.

    Календарь Евро-2020

    Турнирные таблицы Евро-2020

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2021 23:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +14573

      JTherry 36 минут назад

      у сборной Италии 29 игр без поражений, и 10 игр выиграно подряд со счетом 31:0...!!! Манчини - ты монстр!!!

      0
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      Рейтинг: +505

      kosmonaft 1 час назад

      Итальянцы радуют так легко вышли из группы так и до финала можно долететь красавцы

      0
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      Рейтинг: +1491

      roman230582 > kosmonaft 2 минуты назад

      История не раз повторялась, чем тяжелее начинают итальянцы, тем дальше они проходят и наоборот)) Но я с детства их поддерживаю, надеюсь высоко поднимутся на этот раз

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      Рейтинг: +5800

      vladik12 1 час назад

      Надо же, Карасев ничего не поломал.

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