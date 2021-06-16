Евро-2020. Италия разгромила Швейцарию и стала первым участником плей-офф

у сборной Италии 29 игр без поражений, и 10 игр выиграно подряд со счетом 31:0...!!! Манчини - ты монстр!!!
Италия и во втором туре группы А Евро-2020 разгромила соперника. На этот раз три мяча от итальянцев пропустила Швейцария. Дубль оформил Мануэль Локателли.
Италия досрочно выходит в плей-офф. Швейцария может туда попасть по итогам третьего тура, где встретится с Турцией.
Евро-2020. Группа А. 2-й тур
Италия – Швейцария – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Локателли, 26; 2:0 – Локателли, 52; 3:0 – Иммобиле, 89.
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