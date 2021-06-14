Шик – лучший игрок матча Шотландия – Чехия. Он сделал дубль и забил с центра поля

Сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

Лучшим игроком встречи был признан нападающий Патрик Шик. Он оформил дубль.

Второй гол чешский форвард забил с дистанции 45,45 метров – это рекорд чемпионатов Евро.

ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!ШИКааааарно pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x