Шик – лучший игрок матча Шотландия – Чехия. Он сделал дубль и забил с центра поля

Сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.
Лучшим игроком встречи был признан нападающий Патрик Шик. Он оформил дубль.
Второй гол чешский форвард забил с дистанции 45,45 метров – это рекорд чемпионатов Евро.
- Шик забил 9 мячей в 29 матчах за «Байер» в минувшем сезоне Бундеслиги.
- Чехия поднялась на первое место в группе D.
ВОТ ОН! ВОТ ЭТОТ ГОЛ! Главное видео дня, хотя чего уж там, – ВСЕГО ЕВРО!ШИКааааарно pic.twitter.com/vK2ZkOtX8x— Матч ТВ (@MatchTV) June 14, 2021