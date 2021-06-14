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    Шик – лучший игрок матча Шотландия – Чехия. Он сделал дубль и забил с центра поля

    Сборная Чехии обыграла Шотландию (2:0) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020.

    Лучшим игроком встречи был признан нападающий Патрик Шик. Он оформил дубль.

    Второй гол чешский форвард забил с дистанции 45,45 метров – это рекорд чемпионатов Евро.

    • Шик забил 9 мячей в 29 матчах за «Байер» в минувшем сезоне Бундеслиги.
    • Чехия поднялась на первое место в группе D.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт УЕФА

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