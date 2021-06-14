Ненахов, Смолов и Ротенберг – в списке игроков, полетевших в Австрию на сбор «Локомотива»

«Локомотив» назвал футболистов, которые примут участие в первом учебно-тренировочном сборе в австрийском Бад-Клайнкирххайме.
Вратари: Маринато Гилерме, Александр Касьяненко, Андрей Савин, Даниил Худяков;
Защитники: Марат Бокоев, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Максим Ненахов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Артур Чeрный, Никита Шарков;
Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Тимур Касимов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Андрей Никитин, Максим Петров, Илья Петухов, Николай Титков, Антон Миранчук;
Нападающие: Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Фeдор Смолов.
- Сбор продлится с 14 по 28 июня.
- «Локо» проведет два контрольных матча – с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» (26 июня).
Источник: Официальный сайт «Локомотива»