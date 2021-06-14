Ненахов, Смолов и Ротенберг – в списке игроков, полетевших в Австрию на сбор «Локомотива»

«Локомотив» назвал футболистов, которые примут участие в первом учебно-тренировочном сборе в австрийском Бад-Клайнкирххайме.

Вратари: Маринато Гилерме, Александр Касьяненко, Андрей Савин, Даниил Худяков;

Защитники: Марат Бокоев, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Максим Ненахов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Артур Чeрный, Никита Шарков;

Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Тимур Касимов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Андрей Никитин, Максим Петров, Илья Петухов, Николай Титков, Антон Миранчук;

Нападающие: Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Фeдор Смолов.