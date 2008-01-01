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    Ненахов, Смолов и Ротенберг – в списке игроков, полетевших в Австрию на сбор «Локомотива»

    «Локомотив» назвал футболистов, которые примут участие в первом учебно-тренировочном сборе в австрийском Бад-Клайнкирххайме.

    Вратари: Маринато Гилерме, Александр Касьяненко, Андрей Савин, Даниил Худяков;

    Защитники: Марат Бокоев, Дмитрий Живоглядов, Пабло, Мурило, Максим Ненахов, Борис Ротенберг, Александр Сильянов, Артур Чeрный, Никита Шарков;

    Полузащитники: Дмитрий Рыбчинский, Сергей Бабкин, Тимур Касимов, Даниил Куликов, Станислав Магкеев, Андрей Никитин, Максим Петров, Илья Петухов, Николай Титков, Антон Миранчук;

    Нападающие: Франсуа Камано, Виталий Лисакович, Зе Луиш, Фeдор Смолов.

    • Сбор продлится с 14 по 28 июня.
    • «Локо» проведет два контрольных матча – с «Жилиной» (23 июня) и «Олимпией» (26 июня).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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