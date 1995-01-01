Польское ТВ в графике Евро-2020 перепутало флаги России и Украины

Если это действо как знак равенства и перемирия на большие соревнования, как делали это Греки, то респект. Но зная поляков, задний ум подсказывает скрытую подлость.
Польский телеканал TVP Sport, транслирующий Евро-2020, допустил ошибку с флагом Украины. В графике, демонстрирующей расписание игр, вместо украинского флага указан российский.
TVP Sport основан в 2006 году. Аудитория канала в твиттере – более 103 тысяч подписчиков.
- Украина в 22:00 по Москве стартует на Евро-2020 матчем против Нидерландов.
- Россия накануне проиграла Бельгии (0:3).
- Сборная Польши как минимум 2 матча Евро-2020 проведет в Санкт-Петербурге.