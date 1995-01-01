Польское ТВ в графике Евро-2020 перепутало флаги России и Украины

Польский телеканал TVP Sport, транслирующий Евро-2020, допустил ошибку с флагом Украины. В графике, демонстрирующей расписание игр, вместо украинского флага указан российский.

TVP Sport основан в 2006 году. Аудитория канала в твиттере – более 103 тысяч подписчиков.