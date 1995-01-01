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    Польское ТВ в графике Евро-2020 перепутало флаги России и Украины

    Польский телеканал TVP Sport, транслирующий Евро-2020, допустил ошибку с флагом Украины. В графике, демонстрирующей расписание игр, вместо украинского флага указан российский.

    TVP Sport основан в 2006 году. Аудитория канала в твиттере – более 103 тысяч подписчиков.

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    Источник: телеграм-канал Kotsnews

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1488

      DMитрий 1 час назад

      Если это действо как знак равенства и перемирия на большие соревнования, как делали это Греки, то респект. Но зная поляков, задний ум подсказывает скрытую подлость.

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      Рейтинг: +12880

      KLIM777 1 час назад

      Так там все флаги перепутаны)) просто редактор впервые попробовал метадон из Украины))

      1
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      Рейтинг: +407

      Лфшт 2 часа назад

      Ну так и флаг Бельгии у Нидерландов.

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      Рейтинг: +6876

      "supermax" > Лфшт 1 час назад

      я тебе больше скажу...там все пере.е.бли

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      Рейтинг: +18299

      vladimir-7 2 часа назад

      Поляки всё время торопятся, зачем так рано показывать "кто скачет, тот
      москаль", вот войдет вся Украина в состав России, вот тогда и публикуйте.

      1
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      Рейтинг: +246

      КаДеС > vladimir-7 2 часа назад

      Ну вся то зачем? Западные регионы пусть Польша забирает. Там русофобия процветает. А всё что восточнее Киева (включая его) - русские.

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      Рейтинг: +19

      andrea2010 2 часа назад

      Там же видно, что у всех стран перепутали флаги. Вчерашние флаги подставили к сегодняшним командам, но кому-то нужно(админу) развести срач и сделать акцент на одной стране.

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      Рейтинг: +361

      TERMIK2142 2 часа назад

      Ох и пригорело чую у кого то)))

      0
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      Рейтинг: +2589

      Masteralex 2 часа назад

      да там все флаги перепутаны, флаги стран играющих в первый день оставили, а названия поменяли на сегодняшние матчи :)

      англичан наверное тоже прибомбит, что их с флагом Уэльса выставили

      а Украина с триколором неплохо смотрится

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      Рейтинг: +1122

      Atom2020 2 часа назад

      Польский телеканал, видимо, что-то знает, но не говорит прямо))

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      Рейтинг: +128

      valiknavashinsky > Atom2020 2 часа назад

      Украинские СМИ слюнями захлебнутся,и скажут,что здесь видна рука Москвы.Как всегда!!!

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