«Мутко против»: бельгийцы отказались оперировать Кастаня в петербургской больнице

Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань в матче против России (3:0) получил множественный перелом костей лица. Штаб бельгийцев предпочел не оставлять футболиста на лечение в России.

«А между тем бельгийцы не захотели оперировать Тимоти Кастаня в России.

Вчера вечером в лечебнице на Крестовском острове собрались врачи сразу нескольких питерских больниц. Как вы уже понимаете, все они занимались Кастанем.

Изначально было предположение, что игроку может понадобиться срочная операция. Футболисту была сделана КТ, которая показала сразу несколько переломов правого скуло-орбитального комплекса. Однако, как это обычно бывает при подобных множественных переломах, у Кастаня возник сильный отeк, вынуждающий перенести операцию на три-четыре дня. Кастаню было предложено остаться в Питере и получить необходимую помощь, но врачи сборной Бельгии настояли на его возвращении на родину», – написал источник.