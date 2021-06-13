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  • FARE: «Прискорбно, что Бельгию в Санкт-Петербурге освистали во время преклонения колена. Это крайнее неуважение и расистский сигнал»

FARE: «Прискорбно, что Бельгию в Санкт-Петербурге освистали во время преклонения колена. Это крайнее неуважение и расистский сигнал»

13 июня 2021, 09:15
16

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на свист болельщиков, когда сборная Бельгии перед матчем против России (3:0) преклоняла колено в рамках акции BLM. Она считает, что этот свист был проявлением неуважения.

«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.

Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем – это их выбор. Свистеть – это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.

Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», – сказали в FARE.

  • В составе сборной Бельгии есть темнокожие игроки.
  • Россия и другие команды Евро-2020 отказались от преклонения колена.
  • Россия идет в группе последней.

Бельгийцы встали на колено перед матчем с Россией. Болельщики их освистали

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат Европы Россия. Премьер-лига Бельгия Россия
Комментарии (16)
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ilichkadr
1623566249
Если "встать на колено перед матчем – это их выбор", то "свистеть" это выбор болельщиков. "Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков" Вот интересно, сторонники это кто? Те кто грязный ботинок подставляет или те кто его облизывает?
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kvm
1623568465
взять за щеку у н@гра - это тоже выбор некоторых...
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Atom2020
1623569904
"Свистеть – это является символом крайнего неуважения" Свистеть на футболе - это выражать свои эмоции происходящим на поле! Акции BLM к футболу не имеют никакого отношения. Навязывание этой расистской чуши с преклонением колена - верх бреда.
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kazak1975
1623573538
В чужой монастырь- со своим уставом. Гость, уважай хозяина, его правила, и никто тебя не освистает
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CSKA57
1623575685
О каком "прогрессивном символе" идет речь? Расовую справедливость нужно демонстрировать реальными действиями, а не только вставанием на колени перед матчем!
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knikos
1623576266
Вставание на колено в поддержку БЛМ - это и есть расисткий сигнал в поддержку экстремистской расисткой чёрной организации. Белый расисзм- плохо , а чёрный расизм , получается , хорошо ?
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JTherry
1623580902
не заметили, Смородская не ползала на коленях на акции BLM...?
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Каратель помойников
1623583830
шли бы вы уже на йух со своими вставаниями,лежаниями,расизмами,сексизмами...это футбол,а не какая то политическая х....я.сейчас какой нибудь дурак начнёт за права гомиков бороться и что? все игроки должны будут в дёсны лобызаться или вибраты друг другу пихать? моразм
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guron88
1623583995
Вставать на колено? Перед кем? За что? В знак чего? Что в какие-то далёкие времена, в каком-то американском штате "Джоржия", какие-то американские плантаторы, как-то неважнецки относились к своим чернокожим работникам... Так в это же время, в заснеженной России, тоже были времена "не сахар"...Какой нибудь, местный тульский помещик, с не меньшей жестокостью, сёк до костей на спине, своего крепостного, причём своей-же национальности...И никто, не перед кем, у нас тут не извиняется...И уж тем более, за американского плантатора, давно ушедшего в мир иной...
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Дедуктор
1623591437
Освистали и правильно. Обязательно надо было освистать.Свободные люди освистали рабов. Хучь, и белых. Но какие они белые эти бельгийцы? Позорище. Хотя, евросудейки однозначно сторону рабов приняли. Что, в общем то, было ожидаемо.
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