FARE: «Прискорбно, что Бельгию в Санкт-Петербурге освистали во время преклонения колена. Это крайнее неуважение и расистский сигнал»

Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на свист болельщиков, когда сборная Бельгии перед матчем против России (3:0) преклоняла колено в рамках акции BLM. Она считает, что этот свист был проявлением неуважения.

«Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.

Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем – это их выбор. Свистеть – это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.

Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», – сказали в FARE.

В составе сборной Бельгии есть темнокожие игроки.

Россия и другие команды Евро-2020 отказались от преклонения колена.

Россия идет в группе последней.

Бельгийцы встали на колено перед матчем с Россией. Болельщики их освистали