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    FARE: «Прискорбно, что Бельгию в Санкт-Петербурге освистали во время преклонения колена. Это крайнее неуважение и расистский сигнал»

    Организация «Футбол против расизма в Европе» (FARE) отреагировала на свист болельщиков, когда сборная Бельгии перед матчем против России (3:0) преклоняла колено в рамках акции BLM. Она считает, что этот свист был проявлением неуважения.

    «Прискорбно и досадно, что сегодня вечером болельщики России освистали бельгийскую команду, вставшую на колено.

    Этот жест – прогрессивный символ, призывающий к расовому равенству. Решение сборной Бельгии встать на колено перед матчем – это их выбор. Свистеть – это является символом крайнего неуважения и, на наш взгляд, посылает расистский сигнал, понимают это люди или нет.

    Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков, которые демонстрируют свою приверженность расовой справедливости», – сказали в FARE.

    • В составе сборной Бельгии есть темнокожие игроки.
    • Россия и другие команды Евро-2020 отказались от преклонения колена.
    • Россия идет в группе последней.

    Бельгийцы встали на колено перед матчем с Россией. Болельщики их освистали

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5835

      Cleaner 12 минут назад

      Освистали. Имеем право. В России нег-ры никогда не были рабами.

      0
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      Рейтинг: +1108

      Atom2020 43 минуты назад

      "Свистеть – это является символом крайнего неуважения"
      Свистеть на футболе - это выражать свои эмоции происходящим на поле! Акции BLM к футболу не имеют никакого отношения. Навязывание этой расистской чуши с преклонением колена - верх бреда.

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      Рейтинг: +5884

      nik55 1 час назад

      потому что много бомжей на трибунах

      0
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      Рейтинг: +1663

      kvm 1 час назад

      взять за щеку у н@гра - это тоже выбор некоторых...

      1
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      Рейтинг: +10750

      ilichkadr 1 час назад

      Если "встать на колено перед матчем – это их выбор", то "свистеть" это выбор болельщиков.
      "Мы призываем всех сторонников воздержаться от освистывания игроков"
      Вот интересно, сторонники это кто? Те кто грязный ботинок подставляет или те кто его облизывает?

      0
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      Рейтинг: +7217

      САДЫЧОК 1 час назад

      Просто жесть ! Разум ниже плинтуса ! Зачем же , освистывать ?!

      1
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      Рейтинг: +5835

      Cleaner > САДЫЧОК 10 минут назад

      А этот свист - отношение к тому беспределу, что творят нег-ры в Америке и Европе. И к тупости белого населения этих стран.

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