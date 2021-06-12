Чеферин прибыл на матч Бельгия – Россия

Президент УЕФА Александер Чеферин решил посетить матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Он уже на стадионе.

Президент России Владимир Путин на матч не приедет.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Россия сыграет в белой, гостевой, форме.

Бельгия победила Россию во всех очных официальных матчах.

Пресс-атташе сборной России Владимиров: «Игроки верят, что увидят Эриксена на поле. Они сосредоточены на матче с Бельгией»