Чеферин прибыл на матч Бельгия – Россия

Президент УЕФА Александер Чеферин решил посетить матч первого тура группы В Евро-2020 между сборными Бельгии и России. Он уже на стадионе.
Президент России Владимир Путин на матч не приедет.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Россия сыграет в белой, гостевой, форме.
- Бельгия победила Россию во всех очных официальных матчах.
Пресс-атташе сборной России Владимиров: «Игроки верят, что увидят Эриксена на поле. Они сосредоточены на матче с Бельгией»
Источник: телеграм-канал Василия Конова