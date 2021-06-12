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  • Федун – об ожиданиях от России на Евро-2020: «Мы уже достигли дна. Пора оттолкнуться и двигаться вверх»

Федун – об ожиданиях от России на Евро-2020: «Мы уже достигли дна. Пора оттолкнуться и двигаться вверх»

12 июня 2021, 17:11
13

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. Он считает, что российский футбол пребывает на дне.

– Сегодня сборная России стартует на Евро. Чего ждете от этой игры?

– Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Для игроков и для всего российского футбола это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится.

  • В сборной России есть 3 спартаковца.
  • Матч Бельгия – Россия начнется в 22:00 по Москве.
  • На 2 последних Евро россияне из группы не выходили.

Евро-2020 – рекордный для «Спартака» по количеству своих игроков

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Чемпионат Европы Россия Спартак Федун Леонид
Комментарии (13)
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spam2009
1623507283
Пора оттолкнуться и пробить это дно
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Дедуктор
1623508940
Фердыщенко дело гуторит. Надо обыгрывать бельгийцев. Хотя, скорее ставка на ничью сработает. ИМХО.
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житель СПб
1623510064
Хорошо бы! Если только действительно дна достигли...
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knikos
1623510525
Если кто-то стучит снизу , значит это ещё не дно . А список "стучащих" немал ! Сан-Марино , Андорра и т.д.
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slavа0508
1623510879
Да дна то достигли , только вот как бы дно не оказалось илистым а то можно не оттолкнуться а увязнуть,,,,
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kliker
1623518331
Дно - это со Слуцким, со светочем, а тут-то какое дно? Вполне удовлетворительные результаты.
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житель СПб
1623528762
По сегодняшнему матчу похоже, что нам еще стучат снизу!
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Владислав Vlad
1623532847
Жаль, что у нас в группе нет Сан-Марино и Люксембурга, а то бы им показали.....)))
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Hektor 84
1623537362
Ну ну Леня! Уже маханул?
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NewLife
1623568308
А чабан и зюба хотят больше и глубже.
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