Федун – об ожиданиях от России на Евро-2020: «Мы уже достигли дна. Пора оттолкнуться и двигаться вверх»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. Он считает, что российский футбол пребывает на дне.

– Сегодня сборная России стартует на Евро. Чего ждете от этой игры?

– Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Для игроков и для всего российского футбола это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится.

В сборной России есть 3 спартаковца.

Матч Бельгия – Россия начнется в 22:00 по Москве.

На 2 последних Евро россияне из группы не выходили.

Евро-2020 – рекордный для «Спартака» по количеству своих игроков