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    Федун – об ожиданиях от России на Евро-2020: «Мы уже достигли дна. Пора оттолкнуться и двигаться вверх»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020. Он считает, что российский футбол пребывает на дне.

    – Сегодня сборная России стартует на Евро. Чего ждете от этой игры?

    – Жду, что команда покажет максимум того, на что способна. Для игроков и для всего российского футбола это в том числе возможность реабилитироваться за последнюю неудачную еврокампанию клубов. Мы, что называется, дна уже достигли. Пора оттолкнуться и двигаться вверх. Надеюсь, на Евро у нас это получится.

    • В сборной России есть 3 спартаковца.
    • Матч Бельгия – Россия начнется в 22:00 по Москве.
    • На 2 последних Евро россияне из группы не выходили.

    Евро-2020 – рекордный для «Спартака» по количеству своих игроков

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:11
    Комментарии10
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      Рейтинг: +470

      kliker 20 минут назад

      Дно - это со Слуцким, со светочем, а тут-то какое дно? Вполне удовлетворительные результаты.

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      Рейтинг: +4181

      solodealer 33 минуты назад

      Федун что-то путает...По ходу, тонущий "достигнув дна", не отталкивается от него, а спокойно на нём "залегает"))))Как что-то неспособное плавать! Как обломок корабля, или сгнившее тело...
      Были бы способности и силы (ума, прежде всего!) "отталкиваться, так и не тонули бы)

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      Рейтинг: +111

      Юра мы всеPro 2 часа назад

      Дно в форме ромба Леня, по твоей милости.

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      Рейтинг: +22903

      silver29 > Юра мы всеPro 1 час назад

      шесть игроков в сборной из сенита, а виновным ты уже назначил Спартак ? Весь российский спорт в опе по милости питерских эффективных управленцев ((((

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      Рейтинг: +19696

      slavutiq70 2 часа назад

      Да дна то достигли , только вот как бы дно не оказалось илистым а то можно не оттолкнуться а увязнуть,,,,

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      Рейтинг: +7649

      knikos 2 часа назад

      Если кто-то стучит снизу , значит это ещё не дно . А список "стучащих" немал ! Сан-Марино , Андорра и т.д.

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      Рейтинг: +19696

      slavutiq70 > knikos 2 часа назад

      Ну это уже последоние,,,

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      Рейтинг: +7513

      житель СПб 2 часа назад

      Хорошо бы! Если только действительно дна достигли...

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      Рейтинг: +2490

      Дедуктор 2 часа назад

      Фердыщенко дело гуторит. Надо обыгрывать бельгийцев. Хотя, скорее ставка на ничью сработает. ИМХО.

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      Рейтинг: +1629

      spam2009 3 часа назад

      Пора оттолкнуться и пробить это дно

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